"Его слово ничего не стоит": Леонид Кучма о том, можно ли доверять путину

Украинский политик давно "раскусил" характер и "повадки" российского "вседержителя"

Второй президент Украины Леонид Кучма, спрогнозировавший время окончания войны с россией, неоднократно встречался с кремлевским диктатором владимиром путиным, и поэтому считает, что русскому "царю" ни в коем случае нельзя доверять.

Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу" в кулуарах 17-й ежегодной конференции Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу, 10 сентября.

Так, на вопрос журналиста о том, не изменилось ли мнение Леонида Даниловича о том, что брать кредиты у России опасно, поскольку "путин — страшный человек, который может в ответ потребовать гораздо большего", второй президент подтвердил неизменность своей точки зрения.

Экс-президент до сих пор считает, что от кремлевского фюрера не стоит ждать ничего стоящего, потому что тот не сдерживает обещаний и постоянно лжет, что уже похоже на патологию.

"Ничего хорошего мы не должны от него ждать. Это – медицинский диагноз", — считает политик.

Леонид Кучма уверен, что "главное – побеждать на поле боя, и больше ничего".

По мнению Кучмы, надеяться на путина не имеет смысла, ведь он бесчисленное количество раз врал, что российские войска на границе – это всего лишь учения, что рф никогда не вторгнется в Украину и т.д.

"Его слово вообще ничего не стоит", — вынес свой вердикт о владимире путине второй президент Украины.

Комментарий Леонида Кучмы "Телеграфу"

Напомним, что действующий президент Украины Владимир Зеленский, также выступивший на конференции YES, рассказал, почему нашей стране и нашим согражданам нужно обязательно выдержать испытания, которым страну будет подвергать зима и коварный русский враг.