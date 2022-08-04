Кучма розповів, як і коли закінчиться війна з росією

Завершення протистояння між країнами не допоможе навіть ймовірна загибель путіна, вважає експолітик

Перемога України у повномасштабній війні з рф має відбутися не дипломатичним шляхом, а на полі бою. Такої думки дотримується другий президент України Леонід Кучма, який наголошує, що жителі путінської росії навряд чи раптово прокинуться від пропагандистського сну, адже, як і їхній лідер, упевнені у своїй безкарності.

Про це колишній глава держави розповів в інтерв’ю виданню "ВВС Україна". Кучма попереджає — швидкого закінчення війни, та ще й легкого для України, навряд чи варто очікувати, хоч цього хочуть усі.

За словами експолітика, не варто сподіватися на раптові зміни в російській політиці, які нібито здатні вплинути на політичні рішення Кремля.

"Не варто розраховувати на те, що ось-ось помре путін. Що санкції ось-ось економічно уб’ють росію. Що російський обиватель раптово прозріє і вийде на антивоєнний протест. Нічого такого не буде, — вважає Леонід Кучма. — Україна має битися і вирішити усе на полі бою".

Другий український президент каже, що те, що відбувається в росії, — спроби прихованої мобілізації, збір "військових" по в’язницях і не тільки — показує готовність диктатора володимира путіна йти до якоїсь примарної, хай навіть і маленької, але "перемоги".

Війна, на думку Кучми, не закінчиться, як цього бажає Захід — за допомогою переговорів, коли кожна зі сторін чимось поступається, і таким чином доходять до компромісу.

"Занадто багато приніс горя, руйнувань та жахів на нашу землю путін. Вбито сотні українських дітей — не знаю, як після цього шукати компроміс, — говорить експолітик. — Градус уже піднятий так, що у цій війні переможець може бути лише один — і я вірю, що саме ми будемо цим переможцем".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Україна перебуває на шляху до перемоги, але нам не можна розслаблятися Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда спеціально для "Телеграфу" підбив підсумки війни росії проти українців на сьогодні

Зрозуміло, що перемога України залежить від багатьох аспектів. Для нашої країни є неприйнятним варіантом віддавати землі окупантам, а рф хоче "зберегти обличчя" перед Заходом. Також Москва може працювати над тим, щоб знищити західну єдність, і про це не можна забувати.

"Є різні фактори, здатні кардинально вплинути на перебіг і тривалість війни — наприклад, успіх нашого анонсованого контрнаступу на Південь, звільнення Херсона. І, навпаки, наближення холодного періоду без постачання російського газу, перспектива політичних криз і виборів на Заході — все це також може впливати на терміни припинення вогню, але навряд чи на нашу користь", — розміроковує колишній президент.

Втім, надія на краще все ж таки залишається. І Леонід Кучма дотримується позиції, що перемога обов’язково буде за Україною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яких трьох випадках, на думку Кучми, росія може ризикнути використати ядерну зброю у війні з Україною.

Також ми писали про те, чому росія могла перетворитися так швидко на тоталітарну державу, де всі слухають виключно "царя". Своє бачення ситуації описував третій президент Віктор Ющенко.