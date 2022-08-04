Кучма розповів, як і коли закінчиться війна з росією
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Завершення протистояння між країнами не допоможе навіть ймовірна загибель путіна, вважає експолітик
Перемога України у повномасштабній війні з рф має відбутися не дипломатичним шляхом, а на полі бою. Такої думки дотримується другий президент України Леонід Кучма, який наголошує, що жителі путінської росії навряд чи раптово прокинуться від пропагандистського сну, адже, як і їхній лідер, упевнені у своїй безкарності.
Про це колишній глава держави розповів в інтерв’ю виданню "ВВС Україна". Кучма попереджає — швидкого закінчення війни, та ще й легкого для України, навряд чи варто очікувати, хоч цього хочуть усі.
За словами експолітика, не варто сподіватися на раптові зміни в російській політиці, які нібито здатні вплинути на політичні рішення Кремля.
"Не варто розраховувати на те, що ось-ось помре путін. Що санкції ось-ось економічно уб’ють росію. Що російський обиватель раптово прозріє і вийде на антивоєнний протест. Нічого такого не буде, — вважає Леонід Кучма. — Україна має битися і вирішити усе на полі бою".
Другий український президент каже, що те, що відбувається в росії, — спроби прихованої мобілізації, збір "військових" по в’язницях і не тільки — показує готовність диктатора володимира путіна йти до якоїсь примарної, хай навіть і маленької, але "перемоги".
Війна, на думку Кучми, не закінчиться, як цього бажає Захід — за допомогою переговорів, коли кожна зі сторін чимось поступається, і таким чином доходять до компромісу.
"Занадто багато приніс горя, руйнувань та жахів на нашу землю путін. Вбито сотні українських дітей — не знаю, як після цього шукати компроміс, — говорить експолітик. — Градус уже піднятий так, що у цій війні переможець може бути лише один — і я вірю, що саме ми будемо цим переможцем".
Зрозуміло, що перемога України залежить від багатьох аспектів. Для нашої країни є неприйнятним варіантом віддавати землі окупантам, а рф хоче "зберегти обличчя" перед Заходом. Також Москва може працювати над тим, щоб знищити західну єдність, і про це не можна забувати.
"Є різні фактори, здатні кардинально вплинути на перебіг і тривалість війни — наприклад, успіх нашого анонсованого контрнаступу на Південь, звільнення Херсона. І, навпаки, наближення холодного періоду без постачання російського газу, перспектива політичних криз і виборів на Заході — все це також може впливати на терміни припинення вогню, але навряд чи на нашу користь", — розміроковує колишній президент.
Втім, надія на краще все ж таки залишається. І Леонід Кучма дотримується позиції, що перемога обов’язково буде за Україною.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яких трьох випадках, на думку Кучми, росія може ризикнути використати ядерну зброю у війні з Україною.
Також ми писали про те, чому росія могла перетворитися так швидко на тоталітарну державу, де всі слухають виключно "царя". Своє бачення ситуації описував третій президент Віктор Ющенко.