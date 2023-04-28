"Намагаємось насолодитись один одним": Дантес зізнався у коханні Куцуріній і показав спільне фото

34-річний співак написав миле повідомлення дівчині у соцмережі

Відомий український співак Володимир Дантес привітав свою кохану, рестораторку Дашу Кацуріну, з днем народження — 28 квітня дівчині виповнилось 28 років. Раніше 34-річний співак поділився фото з сином Кацуріної.

У соцмережі Інстаграм Дантес виклав небачене ще ніким фото з дівчиною і розповів, що у них дуже мало спільних кадрів, адже пара не хоче витрачати дорогоцінний час на позування перед об'єктивом камери. Крім цього Володимир написав, що любить Кацуріну.

"Даша, з днем народження. У нас майже нема спільних світлин. Це селфі зроблено влітку, коли ти поїхала зі мною вперше на концерт. І як ти знаєш, разом ми дуууже погано фотографуємось. Але в цьому і є якась наша особливість..у нас немає часу на це)) ми намагаємось насолодитись один одним і прожити ці хвилини як змога якісніше. Я тебе сильно люблю. P.S. Бажаю спільних фото зі мною", — написав виконавець.

Варто зазначити, що вперше Даша Кацуріна підтвердила роман з Дантесом у вересні минулого року. "Кохаю тебе і вже сумую", — підписала короткий ролик дівчина у себе в Інстаграмі, на якому позували перед дзеркалом її діти від шлюбу з Михайлом Кацуріним.

Нагадаємо, що у 2022 році Дантес розлучився зі співачкою Надею Дорофеєвою через 10 років стосунків. Пізніше у мережі "засвітили" фото співачки з новим коханим – ресторатором Михайлом Кацуріним — колишнім чоловіком тієї самої Даші Кацуріної, з якою вони виховують двох дітей. Раніше Кацуріни та Дантес із Дорофєєвою дружили сім’ями, разом проводили відпустку. В одній із публікацій Михайла фани побачили натяки на вагітність Дорофєєвої.