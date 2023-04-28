"Пытаемся насладиться друг другом": Дантес признался в любви Куцуриной и показал общее фото

34-летний певец написал милое сообщение девушке в соцсети

Известный украинский певец Владимир Дантес поздравил свою любимую, рестораторшу Дашу Кацурину, с днем рождения — 28 апреля девушке исполнилось 28 лет. Ранее 34-летний певец поделился фото с сыном Кацуриной.

В соцсети Инстаграм Дантес выложил невиданное еще никем фото с девушкой и рассказал, что у них очень мало общих кадров, ведь пара не хочет тратить драгоценное время на позирование перед объективом камеры. Кроме этого Владимир написал, что любит Кацурину.

"Даша, с днем рождения. У нас почти нет общих фотографий. Это селфи сделано летом, когда ты поехала со мной впервые на концерт. И как ты знаешь, вместе мы очень плохо фотографируемся. Но в этом и есть какая-то наша особенность... у нас нет времени на это)) мы стараемся насладиться друг другом и прожить эти минуты как можно качественнее. Я тебя сильно люблю. P.S. Желаю общих фото со мной", — написал исполнитель.

Следует отметить, что впервые Даша Кацурина подтвердила роман с Дантесом в сентябре прошлого года. "Люблю тебя и уже скучаю", — подписала короткий ролик девушка у себя в Инстаграме, на котором позировали перед зеркалом ее дети от брака с Михаилом Кацуриным.

Напомним, что в 2022 году Дантес расстался с певицей Надеждой Дорофеевой спустя 10 лет отношений. Позже в сети "засветили" фото певицы с новым любимым — ресторатором Михаилом Кацуриным — бывшим мужем той самой Даши Кацуриной, с которой они воспитывают двоих детей. Раньше Кацурины и Дантес с Дорофеевой дружили семьями, вместе проводили отпуск. В одной из публикаций Михаила фаны увидели намеки на беременность Дорофеевой.