Когда и где пройдет Евровидение 2024: названы дата и город

Песенный конкурс в этом городе пройдет в третий раз

После победы шведской исполнительницы Loreen на международном песенном конкурсе "Евровидение 2023", Швеция начала активную подготовку к принятию мероприятия в 2024 году. И первое с чем организаторы определились — с местом проведения конкурса.

Как сообщается на странице "Евровидения" в Инстаграм, в 2024 году песенный конкурс пройдет в шведском Мальме. Отметим, что город уже принимал музыкальный чемпионат дважды — в 1992 и 2013 годах.

"Добро пожаловать обратно в Мальме" — говорится в сообщении.

Отметим, что Мальме был выбран по результатам тщательного конкурса, в котором оценивались такие критерии, как наличие инфраструктуры, способность принять тысячи приезжих делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов.

Также организаторы объявили и дату проведения песенного конкурса в 2024-м году.

Когда пройдет Евровидение 2024:

первый полуфинал — 7 мая 2024 года

второй полуфинал — 9 мая 2024 года

финал — 11 мая 2024 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети возмущены второй победой Loreen на Евровидении. Зрители считают, что настоящий победитель занял второе место.