Коли і де пройде Євробачення 2024 року: названі дата та місто

Пісенний конкурс у цьому місті пройде втретє

Після перемоги шведської виконавиці Loreen на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2023", Швеція розпочала активну підготовку до ухвалення заходу у 2024 році. І перше із чим організатори визначилися — із місцем проведення конкурсу.

Як повідомляється на сторінці "Євробачення" в Інстаграм, у 2024 році пісенний конкурс пройде у шведському Мальме. Зазначимо, що місто вже приймало музичний чемпіонат двічі — у 1992 та 2013 роках.

"Ласкаво просимо назад у Мальме" — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Мальме був обраний за результатами ретельного конкурсу, в якому оцінювалися такі критерії, як наявність інфраструктури, здатність прийняти тисячі делегацій, знімальних груп, уболівальників та журналістів.

Також організатори оголосили і дату проведення пісенного конкурсу у 2024 році.

Коли пройде Євробачення 2024 року:

перший півфінал — 7 травня 2024 року

другий півфінал — 9 травня 2024 року

фінал — 11 травня 2024 року

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі обурені другою перемогою Loreen на Євробаченні. Глядачі вважають, що справжній переможець посів друге місце.