"Схожа на Трінчер": Злата Огнєвіч вразила незвичайним макіяжем (фото)

Професійний візажист миттєво змінив імідж співачки Злати Огнєвіч

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно з іншими артистами виконала зворушливу пісню до Дня Миколая, заворожила шанувальників новим образом, який створив їй зірковий візажист Єгор Андрюшин. Злата змінилася просто миттєво.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала процес свого перетворення. Знаменитість спочатку постає перед фанатами природньою, без косметики.

Артистка без макіяжу

Знаменитість одягнена просто, у картату сорочку. Але згодом жінка переживає справжні метаморфози – вона у спокусливому вбранні з глибоким декольте та вечірнім макіяжем. Чарівне перевтілення Злати відбувалося під пісню "Буревіями".

Спокуслива Злата

Андрюшин підкреслив виразні очі співачки й та зробив яскравішими губи. Підписники відреагували на зміни образ по-різному: деяким макіяж сподобався, інші ж порівняли Злату з блогеркою та співачкою Анною Трінчер.

"Гарний мейк, але образ трохи схожий на Анну Трінчер".

"Була Злата, а стала схожа Трінчер з таким мейком".

Раніше "Телеграф" писав, що Злата огнєвіч та інші артисти привітали безстрашних українців із Днем рятувальника. Серед відомих людей — Святослав Вакарчук, Камалія, Ектор Хіменес-Браво висловили емоційні слова.