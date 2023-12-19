"Схожа на Трінчер": Злата Огнєвіч вразила незвичайним макіяжем (фото)
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Професійний візажист миттєво змінив імідж співачки Злати Огнєвіч
Українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно з іншими артистами виконала зворушливу пісню до Дня Миколая, заворожила шанувальників новим образом, який створив їй зірковий візажист Єгор Андрюшин. Злата змінилася просто миттєво.
На своїй сторінці в Instagram артистка показала процес свого перетворення. Знаменитість спочатку постає перед фанатами природньою, без косметики.
Знаменитість одягнена просто, у картату сорочку. Але згодом жінка переживає справжні метаморфози – вона у спокусливому вбранні з глибоким декольте та вечірнім макіяжем. Чарівне перевтілення Злати відбувалося під пісню "Буревіями".
Андрюшин підкреслив виразні очі співачки й та зробив яскравішими губи. Підписники відреагували на зміни образ по-різному: деяким макіяж сподобався, інші ж порівняли Злату з блогеркою та співачкою Анною Трінчер.
- "Гарний мейк, але образ трохи схожий на Анну Трінчер".
- "Була Злата, а стала схожа Трінчер з таким мейком".
Раніше "Телеграф" писав, що Злата огнєвіч та інші артисти привітали безстрашних українців із Днем рятувальника. Серед відомих людей — Святослав Вакарчук, Камалія, Ектор Хіменес-Браво висловили емоційні слова.