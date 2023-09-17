З Днем рятувальника України! Злата Огнєвіч, Вакарчук та інші зірки привітали безстрашних людей (відео)

17 вересня українські рятувальники відзначають професійне свято

Цієї неділі в Україні відзначають своє професійне свято рятувальники! 17 вересня традиційно святкують аварійно-рятувальні служби, пожежники, інші спеціалізовані підрозділи з ліквідації наслідків природних та техногенних аварій, а також громадяни, які внесли свій внесок у захист життя та здоров'я людей.

"Телеграф" вітає зі святом мужніх людей, які під час війни кожного дня ризикують власним життям, рятуючи інших. Саме вони працюють для того, щоб рятувати людей з-під завалів, вогнів, а також здійснюють пошуки зниклих.

Українські зірки приєднались до привітань рятувальників України, відзначивши їхню працю в соціальних мережах. Серед відомих людей — Святослав Вакарчук, Злата Огнєвіч, Камалія, Ектор Хіменес-Браво.

Святослав Вакарчук

"З Днем рятівника! За останні півтора року я так багато бачив неймовірних, міцних духом, безстрашних людей, які рятують інших. Українські рятувальники, які сміливо йдуть у вогонь, дим, завали, холод, морок аби врятувати ще одне життя, і ще, і ще мільйони. Дякуємо ВАМ!", — написав співак в Інстаграмі.

Злата Огнєвіч

"Сьогодні — день рятувальника! Професійне свято ДСНС. Саме той випадок, коли людяність і небайдужість можуть стати великою професією! Герої, які кожного дня виконують надважку й небезпечну роботу. Під обстрілами рятують людей, надають психологічну допомогу та своєю відвагою вселяють надію в серця! Сапери крок за кроком, ризикуючи власним життям, щодня ліквідують наслідки перебування ворога. Вогнеборці зупиняють смертельну небезпеку для усього живого! Дніпро, Херсон, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Суми, Нікополь, Харків, Куп‘янськ…. Уся Україна. Я захоплююсь ВАМИ! Людьми, що несуть Світло! Сили Вам і хай скоріше прийдуть мирні часи", — привітала співачка рятівників зі святом.

Ектор Хіменес-Браво

"Не знаю як би ми без вас переживали ці важкі дні. З днем Рятівника", — зазначив відомий шеф-кухар.

Камалія

"З Днем рятівника!", — нагадала своїм підписникам українська співачка в сторіс Інстаграму.

Нагадаємо, що за новим церковним календарем 17 вересня шанують память мучениць Віри, Надії, Любови та їхньої матері Софії. Найкращі привітання в листівках ми викладали на сайті.