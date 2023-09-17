День Віри, Надії та Любові 2023: яскраві картинки та теплі привітання зі святом

Сьогодні зі святом вітають усіх жінок, дівчат та дівчаток, які носять ці імена

Сьогодні християнська церква відзначає свято, відоме як "Пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії". За переказами ці жінки, чиї імена означають головні християнські чесноти, в ранні періоди християнства зазнали страшних мук за свою віру в Ісуса.

Відповідно до християнських історій, Любові було лише 9 років, Надії – 10, а Вірі – 12, коли їх убили перед очима своєї матері. Попередньо дівчат змучили страшними тортурами, які вони зуміли перенести. Щоб продовжити її муки, Софію залишили живою. Вона померла за три дні, поховавши своїх дочок. Мучениці вважаються заступницями та захисницями всіх жінок. Християни цього дня моляться святим, звертаючись до них із проханнями про сімейне щастя, допомоги у вирішенні проблем, пов’язаних із безпліддям.

Цей день також є нагадуванням про силу віри християнських мучеників. Свято відзначається у церковному календарі як день, коли віряни можуть надихатися історією цих святих жінок та їхньою відданістю вірі.

День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії раніше відзначався в Україні 30 вересня. Після переходу на новий юліанський календар нова дата свята — 17 вересня. Привітайте сьогодні з іменинами своїх близьких, які мають ці імена.

Листівки з іменинами Віри, Надії, Любові та Софії

Поздоровлення з Днем ангела

З Днем ангела Віри, Надії, Любові

Поздоровлення до Дня Віри, Надії, Любові

З Днем Віри, Надії, Любові!

З днем ангелів Віри, Надії, Любові

Вітання з Днем Віри, Надії, Любові у прозі

Цього дня хочу побажати зберегти тепло та душевний спокій усім близьким та рідним. Нехай ці святі захисниці підтримають у важкі хвилини та пошлють сили подолати всі негаразди та поневіряння. Міцної віри, незгасної надії та світлої любові!

Нехай цей день принесе вам впевненість у собі та здатність вірити у свої сили. Нехай Віра, Надія та Любов завжди будуть вашим провідником до успіху та щастя, а мати їхня Софія – джерелом доброти та мудрості!

Нехай надія завжди світить у вашому серці, даруючи віру у завтрашній день і віру у краще. Нехай любов завжди вас оточує і сповнює радістю, а Софія завжди буде для вас натхненням та підтримкою!

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українська церква перейшла на новий церковний календар і чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського та григоріанського. Також ми опублікували нові дати церковних свят в Україні.