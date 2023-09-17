С Днем спасателя Украины! Злата Огневич, Вакарчук и другие звезды поздравили бесстрашных людей (видео)

17 сентября украинские спасатели отмечают профессиональный праздник

В это воскресенье в Украине отмечают свой профессиональный праздник спасатели! 17 сентября традиционно празднуют аварийно-спасательные службы, пожарные, другие специализированные подразделения по ликвидации последствий природных и техногенных аварий, а также граждане, внесшие свой вклад в защиту жизни и здоровья людей.

"Телеграф" поздравляет с праздником мужественных людей, которые во время войны каждый день рискуют собственной жизнью, спасая других. Именно они работают для того, чтобы спасать людей из-под завалов, огней, а также осуществляют поиски пропавших.

Украинские звезды присоединились к поздравлениям спасателей Украины, отметив их труд в социальных сетях. Среди известных людей – Святослав Вакарчук, Злата Огневич, Камалия, Эктор Хименес-Браво.

Святослав Вакарчук

"С Днем спасителя! За последние полтора года я так много видел невероятных, крепких духом, бесстрашных людей, которые спасают других. Украинские спасатели, которые смело идут в огонь, дым, завалы, холод, мрак, чтобы спасти еще одну жизнь, и еще, и еще миллионы. Спасибо Вам!", — написал певец в Инстаграме.

Злата Огневич

"Сегодня — день спасателя! Профессиональный праздник ГСЧС. Именно тот случай, когда человечность и неравнодушие могут стать большой профессией! Герои, которые каждый день выполняют сверхтяжелую и опасную работу. Саперы шаг за шагом, рискуя собственной жизнью, ежедневно ликвидируют последствия пребывания врага. Пожарные останавливают смертельную опасность для всего живого! Днепр, Херсон, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Сумы, Никополь, Харьков, Купянск…. Вся Украина. Я восхищаюсь ВАМИ! Людьми, несущие Свет! Сил Вам и пусть скорее придут мирные времена", — поздравила певица спасителей с праздником.

Эктор Хименес-Браво

"Не знаю как бы мы без вас переживали эти трудные дни. С днем Спасителя", — отметил известный шеф-повар.

Камалия

"С Днем спасителя!", — напомнила своим подписчикам украинская певица в сторис Инстаграма.

Напомним, что по новому церковному календарю 17 сентября чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Лучшие поздравления в открытках мы выкладывали на сайте.