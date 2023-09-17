День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: что нельзя делать 17 сентября

В этот день категорически запрещено обижать женщин

За новым церковным календарем 17 сентября верующие почитают святую Софию и ее трех дочерей — Веру, Надежду и Любовь. Ранее это событие отмечалось 30 сентября.

Согласно Библии, девочки пострадали за свою христианскую веру. Маленьких Веру (12 лет), Надежду (10 лет) и Любовь (9 лет) подвергли ужасным и мучительным пыткам, которые наблюдала их мать София. Женщина молилась и скорбела о своих детях. На третий день, когда у Софии иссякли последние силы и слезы, Господь забрал ее душу к себе на небеса.

В этот день молодые девушки приносят молитвы святым, прося о встрече с сужеными и скорой свадьбе. Женщины также просят счастья и гармонии в своих семьях, благополучия для своих детей и исцеления от бесплодия.

Что нельзя делать 17 сентября

Обижать женщин, ругать, отчитывать, а самим женщинам — работать.

Устраивать большие застолья — праздник по своей сути трагичен.

Жениться и венчаться — союз будет неудачным и коротким.

Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2023 года. Напомним, что в Украине военное положение, поэтому в этом месяце не будет дополнительных выходных по праздникам или сокращенных рабочих дней.