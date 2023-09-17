День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії: що не можна робити 17 вересня

Цього дня категорично заборонено кривдити жінок

За новим церковним календарем 17 вересня віряни шанують святу Софію та її трьох дочок – Віру, Надію та Любов. Раніше ця подія відзначалася 30 вересня.

Згідно з Біблією, дівчатка постраждали за свою християнську віру. Маленькі Віра (12 років), Надія (10 років) і Любов (9 років) зазнали жахливих і болісних тортур, які спостерігала їхня мати Софія. Жінка молилася і тужила за своїми дітьми. На третій день, коли у Софії вичерпалися останні сили та сльози, Господь забрав її душу до себе на небеса.

Цього дня молоді дівчата приносять молитви святим, просячи про зустріч із судженими та весілля. Жінки також просять щастя та гармонії у своїх сім’ях, благополуччя для своїх дітей та зцілення від безпліддя.

Що не можна робити 17 вересня

Ображати жінок, лаяти, вичитувати, а самим жінкам — працювати.

Влаштовувати великі застілля — свято за своєю суттю є трагічним.

Одружуватися та вінчатись — союз буде невдалим і коротким.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2023 року. Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому цього місяця не буде додаткових вихідних у свята або скорочених робочих днів.