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"Похожа на Тринчер": Злата Огневич поразила необычным макияжем (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Очаровательная Злата Огневич Новость обновлена 19 декабря 2023, 13:51
Очаровательная Злата Огневич. Фото instagram.com/zlata.ognevich

Профессиональный визажист мгновенно изменил имидж певицы Златы Огневич

Украинская певица Злата Огневич, которая недавно с другими артистами исполнила трогательную песню ко Дню Николая, заворожила поклонников новым образом, который создал ей звездный визажист Егор Андрюшин. Злата изменилась просто мгновенно.

На своей странице в Instagram артистка показала процесс своих трансформаций. Знаменитость сначала предстает перед фанатами естественной, без косметики.

Злата Огневич и Егор Андрюшин
Артистка без макияжа

Злата одета просто, в клетчатую рубашку. Но впоследствии женщина переживает настоящие метаморфозы – она в соблазнительном наряде с глубоким декольте и вечерним макияжем. Волшебное перевоплощение Златы происходило под песню "Буревіями".

Злата Огневич и Егор Андрюшин
Соблазнительная Злата

Андрюшин подчеркнул выразительные глаза певицы и сделал ярче губы. Подписчики отреагировали на изменения образа по-разному: некоторым макияж понравился, другие же сравнили Злату с блогершей и певицей Анной Тринчер.

  • "Хороший мейк, но образ немного похож на Анну Тринчер".
  • "Была Злата, а стала похожа Тринчер с таким мейком".

Ранее "Телеграф" писал, что Злата Огневич и другие артисты поздравили бесстрашных украинцев с Днем спасателя. Среди известных людей – Святослав Вакарчук, Камалия, Эктор Хименес-Браво выразили эмоциональные слова.

Теги:
#Стиль #Певица #Красивые макияжи #Злата Огнєвіч