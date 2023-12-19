"Похожа на Тринчер": Злата Огневич поразила необычным макияжем (фото)

Профессиональный визажист мгновенно изменил имидж певицы Златы Огневич

Украинская певица Злата Огневич, которая недавно с другими артистами исполнила трогательную песню ко Дню Николая, заворожила поклонников новым образом, который создал ей звездный визажист Егор Андрюшин. Злата изменилась просто мгновенно.

На своей странице в Instagram артистка показала процесс своих трансформаций. Знаменитость сначала предстает перед фанатами естественной, без косметики.

Артистка без макияжа

Злата одета просто, в клетчатую рубашку. Но впоследствии женщина переживает настоящие метаморфозы – она в соблазнительном наряде с глубоким декольте и вечерним макияжем. Волшебное перевоплощение Златы происходило под песню "Буревіями".

Соблазнительная Злата

Андрюшин подчеркнул выразительные глаза певицы и сделал ярче губы. Подписчики отреагировали на изменения образа по-разному: некоторым макияж понравился, другие же сравнили Злату с блогершей и певицей Анной Тринчер.

"Хороший мейк, но образ немного похож на Анну Тринчер".

"Была Злата, а стала похожа Тринчер с таким мейком".

Ранее "Телеграф" писал, что Злата Огневич и другие артисты поздравили бесстрашных украинцев с Днем спасателя. Среди известных людей – Святослав Вакарчук, Камалия, Эктор Хименес-Браво выразили эмоциональные слова.