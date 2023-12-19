"Похожа на Тринчер": Злата Огневич поразила необычным макияжем (фото)
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Профессиональный визажист мгновенно изменил имидж певицы Златы Огневич
Украинская певица Злата Огневич, которая недавно с другими артистами исполнила трогательную песню ко Дню Николая, заворожила поклонников новым образом, который создал ей звездный визажист Егор Андрюшин. Злата изменилась просто мгновенно.
На своей странице в Instagram артистка показала процесс своих трансформаций. Знаменитость сначала предстает перед фанатами естественной, без косметики.
Злата одета просто, в клетчатую рубашку. Но впоследствии женщина переживает настоящие метаморфозы – она в соблазнительном наряде с глубоким декольте и вечерним макияжем. Волшебное перевоплощение Златы происходило под песню "Буревіями".
Андрюшин подчеркнул выразительные глаза певицы и сделал ярче губы. Подписчики отреагировали на изменения образа по-разному: некоторым макияж понравился, другие же сравнили Злату с блогершей и певицей Анной Тринчер.
- "Хороший мейк, но образ немного похож на Анну Тринчер".
- "Была Злата, а стала похожа Тринчер с таким мейком".
Ранее "Телеграф" писал, что Злата Огневич и другие артисты поздравили бесстрашных украинцев с Днем спасателя. Среди известных людей – Святослав Вакарчук, Камалия, Эктор Хименес-Браво выразили эмоциональные слова.