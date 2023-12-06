Омаргалиева, Позитив, Огневич и другие подарили украинцам песню ко Дню святого Николая (видео)
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Артисты спели вместе ради благой цели
Популярные украинские артисты Анна Тринчер, Злата Огневич, Алена Омаргалиева, Позитив, DEMCHUK и ENLEO собрались вместе и подарили украинцам красивую праздничную песню. Новый трек приурочен к празднику — Дню святого Николая, и несет в себе благотворительную миссию.
Как оказалось, инициатором создания праздничной композиции выступила певица Алена Омаргалиева. Она собрала звездных коллег и предложила им сделать перепеть на новый лад ее хит "Святий Миколай".
По словам Алены, песня ко Дню святого Николая, записанная вместе со звездными коллегами, призвана подарить украинцам праздничное настроение в это нелегкое время.
"Пусть наш "Святий Миколай" подарит всем, кто послушает эту песню и посмотрит видео, хорошее настроение, позитивные эмоции и веру в счастливое будущее", — поделилась Алена Омаргалиева.
Примечательно, что все средства, вырученные от прослушивания песни "Святий Миколай" на музыкальных платформах, артисты передадут в помощь 9-летнему мальчику Дмитрию из Чернигова, у которого война забрала маму и дом.
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