Настя Каменских, Григорий Бакланов и другие украинские звезды сдадут кровь для спасения военных и гражданских

Вместе с известными персонами сдать кровь смогут и рядовые украинцы

В пятницу, 22 сентября в торгово-развлекательном центре Gulliver (пл. Спортивная, 1А) состоится "Зіркова донація", организованная в рамках совместной инициативы ДонорUA и МУЗВАР "Музика та перемога в нашій крові!". На событии звезды украинской эстрады и известные блогеры сдадут кровь для спасения военных и гражданских пациентов. Мероприятие пройдет с 10:30 до 14:30.

Сообщается, что в донации примут участие звездные гости. В их числе певица Настя Каменских, блогер Женя Белозеров, актеры Григорий Бакланов и Настя Цимбалару, исполнители Никита Киселев и OKS.

Предварительно зарегистрировавшись, киевляне и гости города могут присоединиться к событию и сдать кровь вместе с любимыми исполнителями и блогерами. Перед регистрацией следует убедиться, что у вас нет временных или абсолютных противопоказаний к донорству, и правильно подготовиться к процедуре. Донорами могут быть совершеннолетние граждане с массой тела от 50 кг.

Отметим, что с начала полномасштабной войны потребность в донорской крови выросла на 60%. Кроме раненых военных, в ней нуждаются гражданские, пострадавшие от вражеских обстрелов или несчастных случаев, взрослые и дети с онкологическими заболеваниями, матери после сложных родов, пациенты во время операций. Одна донация крови способна спасти жизнь трем людям.

Важно! В случае воздушной тревоги в ТРЦ Gulliver предусмотрено укрытие — на паркинге на -1 этаже.

В Киеве приглашают на "Звездную донацию"

Напомним, ДонорUA – единая профессиональная система рекрутинга и навигации доноров крови. Поддерживает работу 22 центров крови, сотрудничает с Минздравом, УЦТК, ВОЗ, Международным комитетом Красного Креста и Global Blood Fund. На сегодняшний день база ДонорUA насчитывает более 135 000 доноров. Более 7000 пациентов адресно получили помощь благодаря платформе, а на поиск донора для конкретного пациента уходит не более 20 минут.

МУЗВАР — музыкальный портал о шоу-бизнесе и креативной индустрии Украины. Экосистема включает телеканал, печатный журнал, сайт и социальные сети. Ресурс транслирует развлекательный, аналитический и информационный контент, популяризирует новую украинскую музыку и рассказывает о музыкальном наследии страны времен независимости.

ТРЦ Gulliver – один из крупнейших центров досуга и шопинга, расположенного в самом сердце столицы (Спортивная площадь, 1А). В ТРЦ Gulliver позаботились обо всем, чтобы время, проведенное вместе, было насыщенным, комфортным и безопасным. Для идеального шопинга – более 250 магазинов от украинских и мировых брендов. Для яркого отдыха – боулинг, кинотеатр и фитнес-комплекс с бассейном. А также фудкорт с заведениями на любой вкус, рестораны и супермаркеты.