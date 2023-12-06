Омаргалієва, Позитив, Огневич та інші подарували українцям пісню до Дня святого Миколая (відео)

Артисти заспівали разом заради доброї мети

Популярні українські артисти Анна Трінчер, Злата Огневич, Альона Омаргалієва, Позитив, DEMCHUK та ENLEO зібралися разом та подарували українцям гарну святкову пісню. Новий трек приурочений до свята — Дня святого Миколая і несе в собі благодійну місію.

Як виявилось, ініціатором створення святкової композиції виступила співачка Альона Омаргалієва. Вона зібрала зіркових колег та запропонувала їм переспівати на новий лад її хіт "Святий Миколай".

За словами Альони, пісня до Дня святого Миколая, записана разом із зірковими колегами, покликана подарувати українцям святковий настрій у цей нелегкий час.

"Нехай наш "Святий Миколай" подарує всім, хто послухає цю пісню та подивиться відео, гарний настрій, позитивні емоції та віру у щасливе майбутнє", — поділилася Альона Омаргалієва.

Фото: прес-служба співачки

Примітно, що всі кошти, отримані від прослуховування пісні "Святий Миколай" на музичних платформах, артисти передадуть на допомогу 9-річному хлопчику Дмитру з Чернігова, у якого війна забрала маму та дім.

Раніше "Телеграф" розповідав, Настя Каменських, Григорій Бакланов та інші українські зірки здадуть кров для порятунку військових та цивільних.