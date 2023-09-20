Настя Каменських, Григорій Бакланов та інші українські зірки здадуть кров для порятунку військових і цивільних

Разом із відомими персонами здати кров зможуть і пересічні українці

У п'ятницю, 22 вересня у торгово-розважальному центрі Gulliver (пл. Спортивна, 1А) відбудеться "Зіркова донація", організована у межах спільної ініціативи ДонорUA та МУЗВАР "Музика та перемога в нашій крові!". На події зірки української естради та відомі блогери здадуть кров для порятунку військових і цивільних пацієнтів. Захід відбуватиметься з 10:30 до 14:30.

Повідомляється, що у донації візьмуть участь зіркові гості. Серед них співачка Настя Каменських, блогер Женя Білозеров, актори Григорій Бакланов і Настя Цимбалару, виконавці Нікіта Кісельов та OKS.

Попередньо зареєструвавшись, кияни та гості міста можуть долучитися до події та здати кров разом із улюбленими виконавцями й блогерами. Перед реєстрацією варто переконатися, що ви не маєте тимчасових чи абсолютних протипоказань до донорства, й правильно підготуватися до процедури. Донорами можуть бути повнолітні громадяни з масою тіла від 50 кг.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни потреба у донорській крові зросла на 60%. Окрім поранених військових, її потребують цивільні, постраждалі від ворожих обстрілів чи нещасних випадків, дорослі та діти з онкологічними захворюваннями, матері після складних пологів, пацієнти під час операцій. Одна донація крові здатна врятувати життя трьом людям.

Важливо! У разі повітряної тривоги у ТРЦ Gulliver передбачене укриття — на паркінгу на -1 поверсі.

У Києві запрошують на "Зіркову донація"

Нагадаємо, ДонорUA — єдина професійна система рекрутингу та навігації донорів крові. Підтримує роботу 22 центрів крові, співпрацює з МОЗ, УЦТК, ВООЗ, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Global Blood Fund. На сьогодні база ДонорUA налічує понад 135 000 донорів. Більше 7000 пацієнтів адресно отримали допомогу завдяки платформі, а на пошук донора для конкретного пацієнта витрачається не більше 20 хвилин.

МУЗВАР — музичний портал про шоубізнес та креативну індустрію України. До екосистеми входять телеканал, друкований журнал, сайт та соціальні мережі. Ресурс транслює розважальний, аналітичний та інформаційний контент, популяризує нову українську музику та розповідає про музичний спадок країни часів незалежності.

ТРЦ Gulliver — один з найбільших центрів дозвілля та шопінгу, що знаходиться у самому серці столиці (Спортивна площа, 1А). У ТРЦ Gulliver подбали про все, аби час, проведений разом, був насиченим, комфортним та безпечним. Для ідеального шопінгу — понад 250 магазинів від українських та світових брендів. Для яскравого відпочинку — боулінг, кінотеатр та фітнес-комплекс з басейном. А також фудкорт із закладами на будь-який смак, ресторани та супермаркет.