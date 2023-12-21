У Нацвідборі на "Євробаченні-2024" з’явилася ще одна учасниця: що про неї відомо

Українці віддали свої голоси за співачку ANKA

Днями Суспільне Мовлення провело опитування українців у додатку "Дія", де запропонувало обрати 11-го учасника Національного відбору на "Євробачення-2024". Так, за результатами цього опитування, брати участь у відборі разом із десятьма учасниками, які були відібрані раніше, буде також співачка ANKA.

В опитуванні взяли участь понад 300 тисяч українців і понад 80 тисяч голосів отримала саме ANKA зі своєю піснею "Палала".

Як повідомляє Суспільне Мовлення, фінал Нацвідбору на "Євробачення-2024" проходитиме у форматі телевізійного концерту 3 лютого 2024 року. А саме "Євробачення" наступного року прийматиме Швеція.

Що відомо про співачку ANKA?

ANKA — це новий проект та сценічне ім’я співачки та сонграйтера Анни Корченової. Дівчина родом із Києва, вона вже давно пише пісні, як для себе, так і для інших артистів, зокрема й для учасників "Євробачення".

Співачка Анна Корченова брала участь у 13-му європейському сезоні "Голосу країни", де потрапила до команди продюсера Івана Клименка.

Декілька років тому Анна Корченова запустила свій проект KORCHENOVA, в рамках якого представила українцям 13 пісень. Тепер же, після участі у "Голосі країни", разом із Іваном Клименком та Романом NERO Анна запустила новий проект ANKA. І вже у новому амплуа подала заявку на участь у Нацвідборі на "Євробачення-2024".

Раніше "Телеграф" розповідав, що було названо імена десяти фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Хто потрапив до списку.