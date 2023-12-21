В Нацотборе на "Евровидение-2024" появилась еще одна участница: что о ней известно

Украинцы отдали свои голосы за певицу ANKA

На днях Суспільне Мовлення провело опрос украинцев в приложении "Дія", где предложило выбрать 11-го участника Национального отбора на "Евровидение-2024". Так, по результатам этого опроса, участвовать в отборе вместе с десятью участниками, которые были отобраны ранее, будет также певица ANKA. В опросе приняли участие более 300 тысяч украинцев, и более 80 тысяч голосов получила именно ANKA со своей песней "Палала".

Как сообщает Суспільне Мовлення, финал Нацотбора на "Евровидение-2024" будет проходить в формате телевизионного концерта 3 февраля 2024 года. А само "Евровидение" в следующем году будет принимать у себя Швеция.

Что известно о певице ANKA?

ANKA — это новый проект и сценическое имя певицы и сонграйтера Анны Корченовой. Девушка родом из Киева, она уже давно пишет песни, как для себя, так и для других артистов, в частности и для участников "Евровидения".

Певица Анна Корченова участвовала в 13-м европейском сезоне "Голосу країни", где попала в команду продюсера Ивана Клименко.

Несколько лет назад Анна Корченова запустила свой проект KORCHENOVA, в рамках которого представила украинцам 13 песен. Теперь же, после участия в "Голосі країни", вместе с Иваном Клименко и Романом NERO Анна запустила новый проект ANKA. И уже в новом амплуа подала заявку на участие в Нацотборе на "Евровидение-2024".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что были названы имена десяти финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Кто попал в список.