Украинская певица Наталья Валевская мечтает о беременности

Новости шоу бизнеса: О ребенке украинская певица Наталья Валевская с мужем Владимиром мечтали уже очень давно.

Ради этого актриса решилась на операцию, которая поможет ей стать матерью.

После многолетних безуспешных попыток зачать ребенка артистка решилась на серьезный шаг.

"В какой-то момент я поняла, что больше всего в жизни я хочу стать матерью. Все остальное тоже важно, но выходит на второй план по сравнению с этим. И уже много лет, к сожалению, эта мечта остается только мечтой. Однако я не собираюсь сдаваться и решительно настроена. Поэтому сознательно делаю следующий шаг и ложусь на операцию ради своего здоровья и для здоровья нашего будущего малыша". "Это не пост жалости. Своим примером я хочу показать другим парам, которые так же, как мы с Владимиром, много лет ждут Чудо, чтобы они были смелыми и не теряли надежду! С Богом!", – написала Наталья.

И вот этот день настал.

Сегодня, 20 февраля, артистка опубликовала новость о том, что операция прошла удачно.

"Операция прошла хорошо, спасибо всем за поддержку. Обнимаю, мои хорошие", – прокомментировала Наталья Валевская.