Відростив волосся і став схожим на Винника? Як виглядає син путіністки Повалій і де він зараз

Денис Повалій хотів судитися з Україною, але його "послали"

Єдиний син зрадниці України Таїсії Повалій, яка зараз перебуває в Росії та виправдовує путінську агресію, насолоджується мирним життям за кордоном. Денис з’явився на світ у першому шлюбі співачки з музикантом Володимиром Повалієм.

Чоловік відзначає день народження 28 червня, і цього року йому виповнюється 42. "Телеграф" розповідає, що відомо про Дениса Повалія, де він зараз і як виглядає.

Єдиний син українофобки

Виконавиця народила сина у 19 років (1983 року). Після розлучення батьків та нового шлюбу зірки з продюсером Ігорем Ліхутою, який сьогодні радіє вбивствам українців, Денис залишився жити з рідним батьком. Після школи вступив до Київського університету імені Тараса Шевченка, де вивчав міжнародні комунікації та зв’язки з громадськістю, паралельно займаючись музикою. Невдовзі хлопець став учасником гурту Royal Jam.

2010 року син Повалій брав участь у відомому пісенному шоу "X-фактор". У прямий ефір молодий співак не вийшов.

Потім був Нацвідбір на "Євробачення 2011", а у 2018 році разом із гуртом Nude Voices Повалій виступив на українському шоу "Голос країни". Колектив показував хороші результати, але в якийсь момент Денис залишив проєкт. Гурт успішно пройшов до чвертьфіналу.

Де зараз Денис Повалій

Напередодні повномасштабного вторгнення Таїсія Повалій разом із сином приїхала до Москви на зйомки шоу. Сама вона після 24 лютого залишилася у Росії, де продовжує виступати у пропагандистських концертах на підтримку путінської війни. Син зрадниці так само не повернувся до Києва, але перебрався до Іспанії на мамину дачу і назвався "біженцем". Там чоловік шукав роботу вокаліста.

Денис неоднозначно висловлювався про російську агресію. Заяви співака у новинному шоу зібрав блогер Слава Дьомін у 2023 році. "Денис стверджує, що російське вторгнення було "штучно спровоковане через розподіл українців за мовним принципом на "своїх" і "чужих", а також через Майдан і через зривання георгієвської стрічки. До речі війну Дениска називає "специальной военной операцией", і зізнається, що с 23 на 24 лютого виступав на першому пропагандистському каналі. Повалій каже, що може і не вийшов би на сцену того вечора, але він мав виступати з авторською піснею, якою йому ну дуже хотілося заспівати. І на завершення: якось Денис написав в у себе на сторінці дуже цинічні слова, мовляв "нужен мир, друзья, а не смерть врагам", — заявив Дьомін.

У жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд України вилучив у Таїсії Повалій майнові права на музичні твори, а також автомобіль BMW, травматичну зброю, сім земельних ділянок у Київській області та будинок. Її син хотів судитися з Україною, але, за його словами, його адвокат відмовився захищати підсанкційну особу.

Як зараз виглядає Денис Повалій

В Іспанії син українофобки змінив імідж і відростив волосся. У коментарях зазначили, що Повалій став схожим на співака Олега Винника:

23 лютого 2025 року Денис поділився фото, на яких він позує з посивілою бородою, рожевими окулярами, шапкою і, ймовірно, довгою білою перукою.

Денис Повалій у новому образі Денис Повалій у новому образі Денис Повалій у новому образі

Виконавець з 2015 року одружений зі Світланою Вихровою. Подружжя виховує єдиного сина Дем’яна.

Раніше ми писали, де жила Таїсія Повалій у Києві. Після її зради особняк був осквернений матюччям. До речі, після повернення в Україну путіністка може сісти за ґрати.