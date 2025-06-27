Денис Повалий хотел судиться с Украиной, но его "послали"

Единственный сын предательницы Украины Таисии Повалий, которая сейчас находится в России и оправдывает путинскую агрессию, наслаждается мирной жизнью за границей. Денис появился на свет в первом браке певицы с музыкантом Владимиром Повалий.

Мужчина отмечает день рождения 28 июня, и в этом году ему исполняется 42. "Телеграф" рассказывает, что известно о Денисе Повалий, где он сейчас и как выглядит.

Единственный сын украинофобки

Исполнительница родила сына в 19 лет (в 1983 году). После развода родителей и нового брака звезды с продюсером Игорем Лихутой, который сегодня радуется убийствам украинцев, Денис остался жить с родным отцом. После школы поступил в Киевский университет имени Тараса Шевченко, где изучал международные коммуникации и связи с общественностью, параллельно занимаясь музыкой. Вскоре парень стал участником группы Royal Jam.

В 2010 году сын Повалий участвовал в известном песенном шоу "X-фактор". В прямой эфир молодой певец не вышел.

Затем был Нацотбор на "Евровидение 2011", а в 2018 году вместе с группой Nude Voices Повалий выступил на украинском шоу "Голос страны". Коллектив показывал хорошие результаты, но в какой-то момент Денис покинул проект. Групп успешно прошла в четвертьфинал.

Где сейчас Денис Повалий

Накануне полномасштабного вторжения Таисия Повалий вместе с сыном приехала в Москву на съемки шоу. Сама она после 24 февраля осталась в России, где продолжает выступать в пропагандистских концертах в поддержку путинской войны. Сын предательницы так же не вернулся в Киев, но перебрался в Испанию на мамину дачу и назвался "беженцем". Там мужчина искал работу вокалиста.

Денис неоднозначно высказывался об российской агрессии. Заявления певца в новостном шоу собрал блогер Слава Демин в 2023 году. "Денис утверждает, что российское вторжение было "искусственно спровоцировано из-за распределения украинцев по языковому принципу на "своих" и "чужих", а также из-за Майдана и срыва георгиевской ленты. Кстати войну Дениска называет "специальной военной операцией", и признается, что с 23 на 24 февраля выступал на первом пропагандистском канале. Повалий говорит, что может и не вышел бы на сцену в тот вечер, но он должен был выступать с авторской песней, которую ему ну очень хотелось спеть. И в завершение: как-то Денис написал у себя на странице очень циничные слова, мол "нужен мир, друзья, а не смерть врагам", — заявил Демин.

В октябре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины изъял у Таисии Повалий имущественные права на музыкальные произведения, а также автомобиль BMW, травматическое оружие, семь земельных участков в Киевской области и дом. Ее сын хотел судиться с Украиной, но, по его словам, его адвокат отказался защищать подсанкционное лицо.

Как сейчас выглядит Денис Повалий

В Испании сын украинофобки сменил имидж и отрастил волосы. В комментариях отметили, что Повалий стал похож на певца Олега Винника:

23 февраля 2025 года Денис поделился фото, на которых он позирует с поседевшей бородой, розовыми очками, шапке и, вероятно, длинным белым париком.

Денис Повалий в новом образе Денис Повалий в новом образе Денис Повалий в новом образе

Исполнитель с 2015 года женат сс Светланой Вихровой. Супруги воспитывают единственного сына Демьяна.

Ранее мы писали, где жила Таисия Повалий в Киеве. После ее предательства особняк был оскверненный матерщиной. Кстати, по возвращению в Украину путинистка может сесть за решетку.