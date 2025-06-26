"Новая" грудь блогерши Вербы возбудила сеть

22-летняя блогерша получила хейт за подтяжку груди

Известная украинская звезда интернета Юля Верба в очередной раз стала объектом критики. В этом году ее раскритиковали за наряд на пасхальный праздник, а сейчас 22-летняя девушка попала под шквал хейта по поводу своей обновленной груди.

Блогерша выставила в Инстаграме фото из отдыха в Португалии, на которых позирует в откровенной позе. На новых кадрах Верба в длинном платье на фоне скал, однако особое внимание привлекла подписчиков ее "новая" грудь. Дело в том, что не так давно Юля сделала ее подтяжку.

Юля Верба сделала подтяжку груди: фото

Юля Верба сделала подтяжку груди Юля Верба сделала подтяжку груди Юля Верба сделала подтяжку груди

"Красавица но что с грудью. То так это должно быть?", "Такая молодая красивая девушка, и такое с собой сделала… когда ощущение эстетики и красоты покинуло чат", "Почему грудь, как шарики, очень не реалистично выглядит", "Это же ужас, они даже с телом несовместимы, это не красиво со стороны", — пишут в комментариях.

На фоне критики блогерша, которая недавно впервые стала мамой, ответила, что любит себя такой, какой есть. Также девушка посоветовала другим фолловерам брать с нее пример и не сравнивать себя с другими. "Я кайфую от большой груди, всегда кайфовала. Это моя эстетика. У каждого она разная. Должно быть так, что ты сам себя хотел. Я сама себя хочу!", — написала в сторис девушка.

Блогерша Юлия Верба ответила на хейт Блогерша Юлия Верба ответила на хейт

Юля Верба: фото фигуры "до" и "после"

До беременности блогерша имела стройную фигуру, а после рождения ребенка теперь может похвастаться округлыми формами:

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