Укр

"Новая" грудь блогерши Вербы возбудила сеть

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Юля Верба сделала подтяжку груди Новость обновлена 26 июня 2025, 15:27
Юля Верба сделала подтяжку груди. Фото Коллаж "Телеграф", instagram.com/verbaaa

22-летняя блогерша получила хейт за подтяжку груди

Известная украинская звезда интернета Юля Верба в очередной раз стала объектом критики. В этом году ее раскритиковали за наряд на пасхальный праздник, а сейчас 22-летняя девушка попала под шквал хейта по поводу своей обновленной груди.

Блогерша выставила в Инстаграме фото из отдыха в Португалии, на которых позирует в откровенной позе. На новых кадрах Верба в длинном платье на фоне скал, однако особое внимание привлекла подписчиков ее "новая" грудь. Дело в том, что не так давно Юля сделала ее подтяжку.

Юля Верба сделала подтяжку груди: фото

юля верба
Фото: instagram.com/verbaaa
Юля Верба сделала подтяжку груди
Юля Верба сделала подтяжку груди
Юля Верба сделала подтяжку груди
Юля Верба сделала подтяжку груди
Юля Верба сделала подтяжку груди
Юля Верба сделала подтяжку груди

"Красавица но что с грудью. То так это должно быть?", "Такая молодая красивая девушка, и такое с собой сделала… когда ощущение эстетики и красоты покинуло чат", "Почему грудь, как шарики, очень не реалистично выглядит", "Это же ужас, они даже с телом несовместимы, это не красиво со стороны", — пишут в комментариях.

На фоне критики блогерша, которая недавно впервые стала мамой, ответила, что любит себя такой, какой есть. Также девушка посоветовала другим фолловерам брать с нее пример и не сравнивать себя с другими. "Я кайфую от большой груди, всегда кайфовала. Это моя эстетика. У каждого она разная. Должно быть так, что ты сам себя хотел. Я сама себя хочу!", — написала в сторис девушка.

Блогерша Юлия Верба ответила на хейт
Блогерша Юлия Верба ответила на хейт
Блогерша Юлия Верба ответила на хейт
Блогерша Юлия Верба ответила на хейт

Юля Верба: фото фигуры "до" и "после"

До беременности блогерша имела стройную фигуру, а после рождения ребенка теперь может похвастаться округлыми формами:

юля верба грудь
Фото: instagram.com/verbaaa
юля верба в купальнике
Фото: instagram.com/verbaaa

Невероятно, но в Украине есть гора, которая напоминает женскую грудь. Ранее "Телеграф" рассказывал, где можно подняться на "Цицьку" в Карпатах.

Теги:
#Фигура #Грудь #Блогеры #хейт #Юля Верба