"Нові" груди блогерки Верби збудили мережу

22-річна блогерка отримала хейт за підтяжку грудей

Відома українська зірка інтернету Юля Верба вчергове стала об'єктом критики. Цього року її розкритикували за вбрання на великоднє свято, а зараз 22-річна дівчина потрапила під шквал хейту щодо своїх оновлених грудей.

Блогерка виставила в Інстаграмі фото із відпочинку у Португалії, на яких позує у відвертій позі. На нових кадрах Верба у довгій сукні на тлі скель, проте особливу увагу привернули підписників її "нові" груди. Річ у тому, що нещодавно Юля зробила їх підтяжку.

Юля Верба зробила підтяжку грудей: фото

Юля Верба зробила підтяжку грудей Юля Верба зробила підтяжку грудей Юля Верба зробила підтяжку грудей

"Красуня але що з грудьми.То так має бути?", "Така молода гарна дівчина, й таке з собою утворила… коли відчуття естетики й краси покинуло чат", "Чому груди, як шаріки, дуже не реалістично виглядають", "Це ж жах, вони такі навіть з тілом не сумісні, це не гарно зі сторони", — пишуть у коментарях.

На фоні критики блогерка, яка нещодавно вперше стала мамою, відповіла, що любить себе такою, якою є. Також дівчина порадила іншим фоловерам брати з неї приклад і не порівнювати себе з іншими. "Я кайфую від великих грудей, завжди кайфувала. Це моя естетика. В кожного вона різна. Має бути так, що ти сам себе хотів. Я сама себе хочу!", — написала у сторіз дівчина.

Блогерка Юлія Верба відповіла на хейт Блогерка Юлія Верба відповіла на хейт

Юля Верба: фото фігури "до"і "після"

До вагітності блогерка мала струнку фігуру, а після народження дитини тепер може похвалитися округлими формами:

Неймовірно, але в Україні є гора, яка нагадує жіночі груди. Раніше "Телеграф" розповідав, де можна піднятися на "Цицьку" у Карпатах.