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"Нові" груди блогерки Верби збудили мережу

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Юля Верба зробила підтяжку грудей Новина оновлена 26 червня 2025, 15:27
Юля Верба зробила підтяжку грудей. Фото Колаж "Телеграф", instagram.com/verbaaa

22-річна блогерка отримала хейт за підтяжку грудей

Відома українська зірка інтернету Юля Верба вчергове стала об'єктом критики. Цього року її розкритикували за вбрання на великоднє свято, а зараз 22-річна дівчина потрапила під шквал хейту щодо своїх оновлених грудей.

Блогерка виставила в Інстаграмі фото із відпочинку у Португалії, на яких позує у відвертій позі. На нових кадрах Верба у довгій сукні на тлі скель, проте особливу увагу привернули підписників її "нові" груди. Річ у тому, що нещодавно Юля зробила їх підтяжку.

Юля Верба зробила підтяжку грудей: фото

юля верба
Фото: instagram.com/verbaaa
Юля Верба зробила підтяжку грудей
Юля Верба зробила підтяжку грудей
Юля Верба зробила підтяжку грудей
Юля Верба зробила підтяжку грудей
Юля Верба зробила підтяжку грудей
Юля Верба зробила підтяжку грудей

"Красуня але що з грудьми.То так має бути?", "Така молода гарна дівчина, й таке з собою утворила… коли відчуття естетики й краси покинуло чат", "Чому груди, як шаріки, дуже не реалістично виглядають", "Це ж жах, вони такі навіть з тілом не сумісні, це не гарно зі сторони", — пишуть у коментарях.

На фоні критики блогерка, яка нещодавно вперше стала мамою, відповіла, що любить себе такою, якою є. Також дівчина порадила іншим фоловерам брати з неї приклад і не порівнювати себе з іншими. "Я кайфую від великих грудей, завжди кайфувала. Це моя естетика. В кожного вона різна. Має бути так, що ти сам себе хотів. Я сама себе хочу!", — написала у сторіз дівчина.

Блогерка Юлія Верба відповіла на хейт
Блогерка Юлія Верба відповіла на хейт
Блогерка Юлія Верба відповіла на хейт
Блогерка Юлія Верба відповіла на хейт

Юля Верба: фото фігури "до"і "після"

До вагітності блогерка мала струнку фігуру, а після народження дитини тепер може похвалитися округлими формами:

юля верба груди
Фото: instagram.com/verbaaa
юля верба у купальнику
Фото: instagram.com/verbaaa

Неймовірно, але в Україні є гора, яка нагадує жіночі груди. Раніше "Телеграф" розповідав, де можна піднятися на "Цицьку" у Карпатах.

Теги:
#Фігура #Груди #Блогери #Хейт #Юля Верба