У Росії в 66 років помер відомий актор-кримнашист

У суботу, 20 грудня, стало відомо про смерть російського актора театру та кіно Анатолія Лобоцького. Він пішов із життя через тяжке захворювання.

Анатолій Лобоцький помер на 67-му році життя від раку легень

Він зіграв безліч ролей у російських та українських фільмах і серіалах

Актор був причетний до зйомок пропагандистського фільму у Криму

РосЗМІ повідомляють про смерть Анатолія Лобоцького. Артиста не стало на 67 році життя у Москві. Причиною смерті стала тривала хвороба — рак легенів, з яким актор боровся довгі роки.

2024 року Лобоцькому видалили частину легені через периферичний рак. У жовтні він звернувся до лікарні зі скаргами на біль у грудях, тоді повідомлялося про виявлення швидко прогресуючої пухлини.

Знімався в Україні

Уродженець Тамбова зіграв десятки ролей у кіно та серіалах, серед яких "Дальнобійники", "На розі, у Патріарших", "Спадкоємиці", "Адмірал". Він неодноразово брав участь у зйомках проєктів українського виробництва чи спільного виробництва Росії та України. Наприклад, у проєктах "Вовчиця" (2006), "Довгоочікуване кохання" (2008), "Лють" (2011), "Поверни моє кохання" (2014), "Забудь мене, мамо!" (2016), "Чорна кров" (2017).

Лобоцький знімався у пропагандистських фільмах

Що Анатолій Лобоцький говорив про війну

Росіянин відкрито не висловлював підтримки війни проти України. Відомо, що актор брав участь у зйомках пропагандистського фільму "Калашников", що відбувалися на території анексованого Криму. Лобоцький знаходиться у базі "Миротворець".

Нагадаємо, що 12 грудня помер український співак Степан Гіга. Напередодні смерті він перебував у реанімації через загострення вірусної хвороби на тлі цукрового діабету. До цього повідомлялося, що в нього ампутували ногу і він впав у кому. Поховали Гігу у Львові 15 грудня.