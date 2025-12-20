У Росії в 66 років помер відомий актор-кримнашист
Він неодноразово знімався в Україні
У суботу, 20 грудня, стало відомо про смерть російського актора театру та кіно Анатолія Лобоцького. Він пішов із життя через тяжке захворювання.
Що потрібно знати:
- Анатолій Лобоцький помер на 67-му році життя від раку легень
- Він зіграв безліч ролей у російських та українських фільмах і серіалах
- Актор був причетний до зйомок пропагандистського фільму у Криму
РосЗМІ повідомляють про смерть Анатолія Лобоцького. Артиста не стало на 67 році життя у Москві. Причиною смерті стала тривала хвороба — рак легенів, з яким актор боровся довгі роки.
2024 року Лобоцькому видалили частину легені через периферичний рак. У жовтні він звернувся до лікарні зі скаргами на біль у грудях, тоді повідомлялося про виявлення швидко прогресуючої пухлини.
Знімався в Україні
Уродженець Тамбова зіграв десятки ролей у кіно та серіалах, серед яких "Дальнобійники", "На розі, у Патріарших", "Спадкоємиці", "Адмірал". Він неодноразово брав участь у зйомках проєктів українського виробництва чи спільного виробництва Росії та України. Наприклад, у проєктах "Вовчиця" (2006), "Довгоочікуване кохання" (2008), "Лють" (2011), "Поверни моє кохання" (2014), "Забудь мене, мамо!" (2016), "Чорна кров" (2017).
Що Анатолій Лобоцький говорив про війну
Росіянин відкрито не висловлював підтримки війни проти України. Відомо, що актор брав участь у зйомках пропагандистського фільму "Калашников", що відбувалися на території анексованого Криму. Лобоцький знаходиться у базі "Миротворець".
