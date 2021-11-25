"Скотилися" вниз: як просувається боротьба України з коронавірусом на тлі інших країн

На жаль, ми все ще входимо до трійки лідерів за смертністю від ковіду як у Європі, так і в усьому світі

Ще нещодавно Україна була у трійці європейських "лідерів" з коронавірусу і входила до топ-5 країн із найгіршою ситуацією у світі. Тепер, станом на 24 листопада, коли зафіксовано 14 325 випадків коронавірусу, ситуація стабілізувалася і за деякими показниками навіть покращилася.

За інформацією МОЗ, яке посилається на статистичний ресурс Worldometers, Україна перебуває на 11 місці у світі та на 9-му — у Європі за кількістю інфікувань ковідом за добу.

Україна опустилася на 9 місце з інфікування коронавірусом у Європі

Втім, за смертністю Україні все ще на "перших" позиціях: на другому – у Європі, і на третьому місці – у світі.

Нагадаємо, що з 6 по 8 день захворювання для розуміння складності перебігу хвороби необхідно здати аналіз на С-реактивний протеїн або С-реактивний білок (друга його назва).

Крім того, слід пам’ятати, що ускладнення ковіду — цитокіновий шторм — практично неможливо вилікувати вдома, а до групи ризику входить чимало категорій населення.

Нагадаємо, раніше лікар відповів, чи є шанс не заразитися коронавірусом вдома, якщо хтось із рідних уже хворіє.