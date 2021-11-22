"Шторм" при коронавірусі: лікар назвав, хто входить до групи ризику
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Лікар розповів, як уникнути і що робити, якщо у вас почався цитокіновий шторм при коронавірусі
Цієї осені коронавірус штаму "Дельта" б’є всі попередні рекорди з інфікування, госпіталізації та смертності в Україні. А медики говорять про небезпеку цитокінового шторму — сильну запальну реакцію, коли рівень цитокінів у крові різко зростає і це може призвести до атаки імунітету на клітини та тканини власного організму.
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За словами доктора Тараса Жиравецького, при коронавірусі цитокіновий шторм практично неможливо вилікувати вдома. А до групи ризику входять:
- алергіки;
- астматики;
- люди з метаболічним синдромом (з зайвою вагою, які мають переважно проблеми з тиском і серцем);
- пацієнти з цукровим діабетом (переважно 2 типу)
- люди з аутоімунними захворюваннями;
- пацієнти з онкологією;
- вік — старше 50 років.
Хоча, за словами Жировецького, є пацієнти, які переносять цитокіновий шторм, проте не знають, чи є вони алергіками, чи мають аутоімунні захворювання.
Щоб уникнути настільки сильної запальної реакції, лікар радить на 6-9 день хвороби здати аналіз на С-реактивний білок.
"Навіть якщо він нормальний, потрібно перездати цей показник через два дні. Він може різко злітати, і в такому разі потрібна термінова допомога у стаціонарі", — попереджає лікар.
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