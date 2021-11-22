Рус

"Шторм" при коронавірусі: лікар назвав, хто входить до групи ризику

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
136
Цитокіновий шторм успішно лікують в українських лікарнях, але не вдома
Цитокіновий шторм успішно лікують в українських лікарнях, але не вдома

Лікар розповів, як уникнути і що робити, якщо у вас почався цитокіновий шторм при коронавірусі

Цієї осені коронавірус штаму "Дельта" б’є всі попередні рекорди з інфікування, госпіталізації та смертності в Україні. А медики говорять про небезпеку цитокінового шторму — сильну запальну реакцію, коли рівень цитокінів у крові різко зростає і це може призвести до атаки імунітету на клітини та тканини власного організму.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

За словами доктора Тараса Жиравецького, при коронавірусі цитокіновий шторм практично неможливо вилікувати вдома. А до групи ризику входять:

  • алергіки;
  • астматики;
  • люди з метаболічним синдромом (з зайвою вагою, які мають переважно проблеми з тиском і серцем);
  • пацієнти з цукровим діабетом (переважно 2 типу)
  • люди з аутоімунними захворюваннями;
  • пацієнти з онкологією;
  • вік — старше 50 років.

Хоча, за словами Жировецького, є пацієнти, які переносять цитокіновий шторм, проте не знають, чи є вони алергіками, чи мають аутоімунні захворювання.

Щоб уникнути настільки сильної запальної реакції, лікар радить на 6-9 день хвороби здати аналіз на С-реактивний білок.

"Навіть якщо він нормальний, потрібно перездати цей показник через два дні. Він може різко злітати, і в такому разі потрібна термінова допомога у стаціонарі", — попереджає лікар.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

Раніше ми писали, що визначити тяжкість коронавірусу можна за 4 головними ознаками.

Важливо! Думка про коронавірус, відображена в цьому матеріалі, є особистим судженням лікаря і не може бути використана як етап діагностики, лікування захворювання або єдино вірна.

Теги:
#Коронавірус #Ускладнення #Група ризику #Тарас Жиравецький
Ключові події дня
Україна
Підсумки дня 22 листопада: посилення контролю за COVID-сертифікатами, розширення списку обов’язкової вакцинації
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові події дня
Підсумки дня 22 листопада: посилення контролю за COVID-сертифікатами, розширення списку обов’язкової вакцинації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Публічна "страта" Зеленського вже почалася: як Україна йшла до "вагнергейту" і що буде далі
Дата публікації
Категорія
Шукатимуть підробки патрульні, а також працівники Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб на місцях
В Україні посилюють контроль за ковід-сертифікатами: де перевірятимуть і як покарають порушників
Дата публікації
Категорія
Зарплати в Україні залишаються одними з найнижчих у Європі
Зростання мінімалки до 6500 грн: турбота про народ чи черговий популізм
Дата публікації
Категорія
Жиравецький розповів, як визначити, що людині потрібна госпіталізація
Підступність "Дельти": лікар назвав найпоширенішу помилку пацієнтів із коронавірусом