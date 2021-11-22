"Шторм" при коронавірусі: лікар назвав, хто входить до групи ризику

Лікар розповів, як уникнути і що робити, якщо у вас почався цитокіновий шторм при коронавірусі

Цієї осені коронавірус штаму "Дельта" б’є всі попередні рекорди з інфікування, госпіталізації та смертності в Україні. А медики говорять про небезпеку цитокінового шторму — сильну запальну реакцію, коли рівень цитокінів у крові різко зростає і це може призвести до атаки імунітету на клітини та тканини власного організму.

За словами доктора Тараса Жиравецького, при коронавірусі цитокіновий шторм практично неможливо вилікувати вдома. А до групи ризику входять:

алергіки;

астматики;

люди з метаболічним синдромом (з зайвою вагою, які мають переважно проблеми з тиском і серцем);

пацієнти з цукровим діабетом (переважно 2 типу)

люди з аутоімунними захворюваннями;

пацієнти з онкологією;

вік — старше 50 років.

Хоча, за словами Жировецького, є пацієнти, які переносять цитокіновий шторм, проте не знають, чи є вони алергіками, чи мають аутоімунні захворювання.

Щоб уникнути настільки сильної запальної реакції, лікар радить на 6-9 день хвороби здати аналіз на С-реактивний білок.

"Навіть якщо він нормальний, потрібно перездати цей показник через два дні. Він може різко злітати, і в такому разі потрібна термінова допомога у стаціонарі", — попереджає лікар.

Раніше ми писали, що визначити тяжкість коронавірусу можна за 4 головними ознаками.

Важливо! Думка про коронавірус, відображена в цьому матеріалі, є особистим судженням лікаря і не може бути використана як етап діагностики, лікування захворювання або єдино вірна.