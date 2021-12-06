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"Путін готовий відкрито воювати з Україною": генерал відповів, який "прийом" можуть організувати наші військові росіянам

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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ВСУ готові гідно відповісти російському агресору
ВСУ готові гідно відповісти російському агресору

Українці захищатимуть свою країну, переконаний Ігор Романенко

Імовірність повномасштабного наступу російської армії в Україну дедалі частіше стає предметом обговорення у нашій країні, а й за кордоном. Незважаючи на серйозну загрозу, Збройні сили України готові гідно зустріти супротивника і продемонструвати, що загарбникам тут не раді.

Такої думки притримується колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, про що він розповів "Телеграфу" .

На думку експерта, наразі українська армія перебуває у вигіднішому становищі, ніж у 2014 році під час окупації Криму та частини Донбасу. Як приклад, він наводить численні військові навчання та отримання різного нового озброєння.

Є й мінуси — у лавах ЗСУ кількість нової зброї становить лише близько 20%. У російській армії цей показник коливається близько 65-75%. Однак і це не є сильною перевагою Кремля.

"Головне, що українське суспільство налаштоване в переважній більшості проти Росії. Українці готові захищати державу", — наголошує Ігор Романенко.

Це, за його словами, продемонструвала і ситуація семирічної давності, коли в АТО пішли добровольцями величезна кількість чоловіків та жінок.

При цьому, каже Романенко, понад половина військовослужбовців на Донбасі у 2015 році були російськомовними, що не заважало їм боротися за цілісність української держави.

"Зараз агресора чекає ще жорсткіший прийом, — упевнений генерал-лейтенант. — Так, Путін готовий відкрито воювати з Україною. Але обстановка для нього несприятлива".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які українські міста, на думку Ігоря Романенка, можуть початково бути мішенями для путінської армії. Також ми писали, чому у Кремлі відмовилися від плану нападу на Україну навесні 2020 року.

Теги:
#Україна #Росія #Напад #Війна #Ігор Романенко #ЗСУ
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