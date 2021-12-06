Укр

"Путин готов открыто воевать с Украиной": генерал ответил, какой "прием" могут оказать наши военные россиянам

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
241
ВСУ готовы достойно ответить российском агрессору
ВСУ готовы достойно ответить российском агрессору

Украинцы будут защищать свою страну, уверен Игорь Романенко

Вероятность полномасштабного наступления российской армии на Украину все чаще становится предметом обсуждения не только в нашей стране, но и за рубежом. Несмотря на серьезную угрозу, Вооруженные силы Украины готовы достойно "встретить" противника и продемонстрировать, что захватчикам здесь не рады.

Такого мнения придерживается бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, о чем он рассказал "Телеграфу".

По мнению эксперта, в настоящее время украинская армия находится в более выгодном положении, чем в 2014 году во время оккупации Крыма и части Донбасса. Как пример, он приводит многочисленные военные учения и получение различного нового вооружения.

Есть и минусы — в рядах ВСУ количество нового оружия составляет лишь около 20%. В российской армии этот показатель колеблется в районе 65-75%. Однако и это не является сильным преимуществом Кремля.

"Главное, что украинское общество настроено в подавляющем большинстве против России. Украинцы готовы защищать государство", — подчеркивает Игорь Романенко.

Это, по его словам, продемонстрировала и ситуация семилетней давности, когда в АТО пошли добровольцами огромное количество мужчин и женщин. 

При этом, говорит Романенко, более половины военнослужащих на Донбассе в 2015 году были русскоязычными, что не мешало им сражаться за целостность украинского государства.

"Сейчас агрессора ждет еще более жесткий прием, — уверен генерал-лейтенант. — Да, Путин готов открыто воевать с Украиной. Но обстановка для него неблагоприятная".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские города, по мнению Игоря Романенко, могут быть изначально мишенями для путинской армии. Также мы писали, почему в Кремле отказались от плана нападения на Украину весной 2020 года.

Теги:
#Украина #Россия #Нападение #Война #Игорь Романенко #ВСУ
Ключевые новости дня
Украина
Итоги дня 6 декабря: новые "желтые зоны", изменение правил карантина, день ВСУ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 6 декабря: новые "желтые зоны", изменение правил карантина, день ВСУ
Дата публикации
Категория
ВСУ готовы достойно ответить российском агрессору
"Путин готов открыто воевать с Украиной": генерал ответил, какой "прием" могут оказать наши военные россиянам
Дата публикации
Категория
Байден и Зеленский
Байден планирует поговорить с Зеленским о российских войсках на границе Украины
Дата публикации
Категория
"Козак-2М1"
Танки, бронемашины и самолеты: украинские военные получили новую боевую технику (фото)
Дата публикации
Категория
Александр Мамай
"Брат на брата": мэр Полтавы Мамай отличился высказыванием о войне между США и Россией в Украине (видео)