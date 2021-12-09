У Росії підняли галас через нібито український корабль біля Керченського мосту: що ж сталося насправді

Тема руху українського корабля стала причиною шуму у російських медіа, але виявилася звичайним фейком.

У той час, поки президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден проводили телефонну розмову, у російських ЗМІ почали активно поширювати інформацію про те, що корабель ВМС ЗСУ "Донбас" нібито рухається у бік Керченської протоки та створює загрозу морському судноплавству.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на надану ФСБ інформацію.

У повідомленні вказано, що корабель знявся з рейду порту в Маріуполі та почав рух у бік Керченської протоки.

Російські прикордонники відправили запит на корабель з вимогою роз’яснити ситуацію, проте у відповідь вони отримали інформацію, що судно не має наміру проходити через протоку.

Наразі "Донбас" нібито знаходиться за 18 морських миль від протоки (33 кілометри) і не реагує на вимоги змінити маршрут руху, йдеться в повідомленні.

Повна заява ФСБ

Примітно, що з українських офіційних джерел жодних коментарів щодо ситуації не надходило.

UPD: близько 22:00 в росЗМІ повідомили, що корабель "Донбас" змінив маршрут руху та ліг на зворотний курс. Повідомляється, що на запити він все ще не відповідає. Водночас український гонщик Олексій Мочанов повідомив, що корабель вже три дні виконує завдання в Азовському морі.

Спікер міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук своєю чергою заявив, що весь цей галас був спробою зірвати розмову Зеленського та Байдена.

Він зазначив, що спочатку росіяни розігнали фейк про те, що корабель прямує до Керченської протоки і через це почали заявляти про приведення в бойовий стан флоту та авіації, після чого перекрили протоку для цивільних суден. А згодом навіть заявили про готовність застосувати проти судна бойову авіацію.

Водночас він зазначив, що "Донбас" вийшов на звичайний рейд у територіальних та нейтральних водах. До мосту через Керченську протоку він не дійшов 30 морських миль, після чого ліг на курс до Маріуполя.

"Якщо звичайний рейд нашого корабля росіяни будуть намагатись проштовхувати по всім своїм медіа як «провокаційну акцію». А тепер слідкуйте за типу українським медіа, блогерами та політиками хто буде проштовхувати цей наратив.", — додав він.

Ситуацію прокоментували й у Штабі ООС, зазначивши, що корабель не заходив у чутливі зони та виконував завдання у територіальних водах.

Зазначимо, що українські кораблі мають право на вільне плавання у цих водах і не зобов’язані нічого узгоджувати з окупантами, оскільки Крим є юридично територією України.

Корабель управління A500 "Донбас" був побудований в 1969 році в Польщі та спочатку використовувався як плавуча майстерня. Після розвалу СРСР його було передано Україні.

У березні 2014 року був захоплений росіянами після початку окупації Криму, проте за місяць був переданий під контроль ЗСУ та переведений до Одеси.

З 2016 знаходиться в Азовському морі.

Як повідомлялося раніше, 7 грудня Байден провів розмову із російським президентом Володимиром Путіним. Після неї Зеленський заявив, що бачить у підсумках позитивні моменти, а ось у західних ЗМІ висловили думку, що Путін після неї не піде на примирення.