"Наступает момент истины": Россия угрожает НАТО войной

Российская сторона говорит о каких-то болевых точках, на которые наступает НАТО

Российская Федерация угрожает Североатлантическому Альянсу военным ответом из-за того, что НАТО якобы наступает на их болевые точки. Речь идет о возможном расширении сил альянса на восток, включая Украину.

Об этом заявил глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов, передают местные СМИ.

"Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России", — заявил российский дипломат.

Гаврилов добавил, что сейчас в отношения РФ и НАТО наступает момент истины. К слову, связан он с рассмотрением со стороны США так называемых "гарантий безопасности", которые Кремль передал в Брюссель.

Согласно тексту документа, НАТО должно отказаться от расширения на восток, включая Украину. Также альянс не сможет разворачивать свои войска и вооружения за пределы стран, в которых они были состоянием на май 1997 года. Также РФ требует от НАТО отказаться от любой военной деятельности в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

Напомним, что эти "гарантии безопасности", написаны Россией, уже успели окрестить "сумасшедшими и унижающими НАТО".

Тем временем в НАТО говорят, что будущее Украины в Альянсе зависит лишь от мнения стран-участниц, но не Кремля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что напряжение в мире усилилось после начала наращивания российского военного контингента на границе Украины. Из-за этого в спецслужбах Украины и стран Запада возникло опасение о том, что Россия начала подготовку к полномасштабному вторжению.