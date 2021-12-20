"Настає момент істини": Росія погрожує НАТО війною

Російська сторона говорить про якісь болючі точки, на які наступає НАТО

Російська Федерація погрожує Північноатлантичному Альянсу військовою відповіддю через те, що НАТО нібито наступає на їхні болючі точки. Йдеться про можливе розширення сил альянсу на схід, включаючи Україну.

Про це заявив глава російської делегації у Відні Костянтин Гаврилов, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Розмова має бути серйозною, і всі в НАТО чудово розуміють, незважаючи на всю силу і міць, що необхідно робити конкретні політичні дії, інакше альтернатива — це військово-технічна та військова відповіді Росії", — заявив російський дипломат.

Гаврилов додав, що зараз у відносинах РФ та НАТО настає момент істини. До речі, пов’язаний він із розглядом з боку США так званих "гарантій безпеки", які Кремль передав до Брюсселя.

Відповідно до тексту документа, НАТО має відмовитись від розширення на схід, включаючи Україну. Також альянс не зможе розгортати свої війська та озброєння за межі країн, у яких вони були станом на травень 1997 року. Також РФ вимагає від НАТО відмовитися від будь-якої військової діяльності у Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.

Нагадаємо, що ці "гарантії безпеки", написані Росією, вже встигли охрестити "божевільними та принижуючими НАТО".

Тим часом у НАТО кажуть, що майбутнє України в Альянсі залежить лише від думки країн-учасниць, а не Кремля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напруга у світі посилилася після початку нарощування російського військового контингенту на кордоні України. Через це у спецслужбах України та країн Заходу виникло побоювання про те, що Росія розпочала підготовку до повномасштабного вторгнення.