Захід готує удар по авіації Путіна: чим НАТО відповість на вторгнення військ РФ в Україну
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Нагромадження військ Росії біля українських кордонів викликає побоювання у західних країн.
У США готують заходи на випадок можливої ескалації. Серед них — економічні санкції та заходи щодо контролю експорту. Вони можуть торкнутися і рядових росіян, і важливих галузей економіки. Під заборону можуть потрапити як смартфони, так і комплектуючі для літаків та авто.
Про це повідомляє Reuters.
За даними чиновника, який побажав залишитися анонімним, заходи обговорюватимуть вже 21 грудня. Крім перелічених вище категорій заборона імпорт в Росію може вплинути й на інші сектори промисловості та товари споживання.
Водночас Die Welt повідомляє про приведення в бойову готовність сил швидкого реагування НАТО. До них входить 40-тисячний контингент. Розгортання оперативної групи у зоні кризи скоротили з семи до п’яти днів.
Видання зазначає, що групи спецпризначення та логісти також переведені в режим підвищеної готовності. За даними джерела, рішення прийнято минулого тижня. Окрім можливої ескалації в Україні, НАТО хоче посилити захист членів організації на сході Європи. В Альянсі зазначили, що зростання військової присутності Росії в Україні та біля неї "підриває безпеку в Європі".
Раніше "Телеграф" писав, що Кремль побоюється розширення НАТО на схід, в Україну. Росія вимагала гарантій безпеки. Побоювання у президента Володимира Путіна викликає нібито розміщення в Україні ракет США та НАТО.
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