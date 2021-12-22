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Захід готує удар по авіації Путіна: чим НАТО відповість на вторгнення військ РФ в Україну

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Альянс готується до можливої агресії у східній Європі.
Альянс готується до можливої агресії у східній Європі.

Нагромадження військ Росії біля українських кордонів викликає побоювання у західних країн.

У США готують заходи на випадок можливої ескалації. Серед них — економічні санкції та заходи щодо контролю експорту. Вони можуть торкнутися і рядових росіян, і важливих галузей економіки. Під заборону можуть потрапити як смартфони, так і комплектуючі для літаків та авто.

Про це повідомляє Reuters.

За даними чиновника, який побажав залишитися анонімним, заходи обговорюватимуть вже 21 грудня. Крім перелічених вище категорій заборона імпорт в Росію може вплинути й на інші сектори промисловості та товари споживання.

Водночас Die Welt повідомляє про приведення в бойову готовність сил швидкого реагування НАТО. До них входить 40-тисячний контингент. Розгортання оперативної групи у зоні кризи скоротили з семи до п’яти днів.

Видання зазначає, що групи спецпризначення та логісти також переведені в режим підвищеної готовності. За даними джерела, рішення прийнято минулого тижня. Окрім можливої ескалації в Україні, НАТО хоче посилити захист членів організації на сході Європи. В Альянсі зазначили, що зростання військової присутності Росії в Україні та біля неї "підриває безпеку в Європі".

Раніше "Телеграф" писав, що Кремль побоюється розширення НАТО на схід, в Україну. Росія вимагала гарантій безпеки. Побоювання у президента Володимира Путіна викликає нібито розміщення в Україні ракет США та НАТО.

Теги:
#Україна #США #НАТО #Росія #Санкції #Агресія
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