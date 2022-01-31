Боевики "ДНР" придумали новое издевательство для жителей Донецка

Оккупанты решили вернуть людям их законное право, но только временно

На временно оккупированной территории Донецкой области решили "ослабить" комендантский час, — однако не постоянно, а только в определенные дни.

Соответствующее "распоряжение" главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина появилось 31 декабря, сообщает "Телеграф".

Отметим, что оккупанты уже многие годы ограничивают свободу передвижения жителей Донбасса, давая послабления лишь на праздники. Теперь же они решили вернуть людям их законное право гулять, когда вздумается… но только в выходные дни.

Так, с 1 февраля до 1 июня и с 1 октября до 31 декабря 2022 года комендантский час снимается с 23 часов пятницы до 5 утра понедельника.

В теплое время года, с 1 июня по 1 октября 2022 года, он снимается с 23 часов пятницы до 4 утра понедельника.

Как сообщал "Телеграф", оккупанты в целом приносят мало радости жителям Донбасса. В частности, сильно пострадал промышленный комплекс, а когда недавно в Горловке попытались перезапустить завод "Стирол", случилась опасная утечка аммиака.

Кроме того, стоит видеть, каких впечатляющих размеров выбоины можно найти на дорогах оккупированной Макеевки.

Также интересно, что в одной сети супермаркетов в Горловке до сих пор можно найти настоящий львовский кофе, но с большой наценкой.