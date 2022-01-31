Укр

Боевики "ДНР" придумали новое издевательство для жителей Донецка

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
297
В ОРДО ослабляют комендантский час Новость обновлена 31 января 2022, 21:37
В ОРДО ослабляют комендантский час

Оккупанты решили вернуть людям их законное право, но только временно

На временно оккупированной территории Донецкой области решили "ослабить" комендантский час, — однако не постоянно, а только в определенные дни.

Соответствующее "распоряжение" главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина появилось 31 декабря, сообщает "Телеграф".

Отметим, что оккупанты уже многие годы ограничивают свободу передвижения жителей Донбасса, давая послабления лишь на праздники. Теперь же они решили вернуть людям их законное право гулять, когда вздумается… но только в выходные дни.

Так, с 1 февраля до 1 июня и с 1 октября до 31 декабря 2022 года комендантский час снимается с 23 часов пятницы до 5 утра понедельника.

В теплое время года, с 1 июня по 1 октября 2022 года, он снимается с 23 часов пятницы до 4 утра понедельника.

Как сообщал "Телеграф", оккупанты в целом приносят мало радости жителям Донбасса. В частности, сильно пострадал промышленный комплекс, а когда недавно в Горловке попытались перезапустить завод "Стирол", случилась опасная утечка аммиака.

Кроме того, стоит видеть, каких впечатляющих размеров выбоины можно найти на дорогах оккупированной Макеевки.

Также интересно, что в одной сети супермаркетов в Горловке до сих пор можно найти настоящий львовский кофе, но с большой наценкой.

Теги:
#Комендантский час #Донбасс #Денис Пушилин #ОРДО
Издевательства происходили в административных зданиях
Днепр
Били и мочились на лицо: в сеть попало видео издевательств в колонии под Кривым Рогом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Издевательства происходили в административных зданиях
Били и мочились на лицо: в сеть попало видео издевательств в колонии под Кривым Рогом
Дата публикации
Категория
Совет безопасности ООН собрался на заседание по теме Украины
Россияне в ООН использовали слова Зеленского против США
Дата публикации
Категория
Юрий Голубан задержан полицейскими
За подготовку беспорядков в Киеве задержали скандального полковника: детали
Дата публикации
Категория
Протяженность дороги составит 280 километров
От Ровно до Львова за 500 грн: куда можно будет доехать по первой в Украине платной дороге (инфографика и цены)
Дата публикации
Категория
Издевательства продолжались несколько часов
Иностранец-нелегал три часа насиловал и избивал украинку: фото и видео с пострадавшей