"Чтоб НАТО не прошло": разбитые дороги оккупированной Макеевки порадовали сеть (видео)

Выбоины на дорогах Макеевки поражают своими размерами.

Отдельные районы Донецкой области с момента их оккупации российскими боевиками переживают далеко не самые лучшие времена. Ничего нового в населенных пунктах не появляется, а разруха давно напоминает времена СССР. Оставляют желать лучшего и дороги.

Так, в местном Telegram-канале "Типичный Донецк" опубликовали видео с дорогой в Макеевке, оккупированной боевиками с 2014 года.

Вряд ли увиденное можно назвать дорогой, ведь покрытие больше напоминает лунные кратеры — яма на яме, которые невозможно проехать, не повредив транспортное средство.

Об опасности этой автодороги в Макеевке говорят и сами жители города. В комментариях к видео они отметили, что повреждали свои автомобили на этих ямах неоднократно, но намека на то, что ситуация изменится, даже нет.

Не обошлось, конечно же, без обсуждений темы, в какие времена в Донецкой области лучше жилось. А некоторые пользователи даже пошутили, что дороги в Макеевке умышленно такими сделали, чтобы НАТО не прошло.

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