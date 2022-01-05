В Мариуполе расследуют загадочную смерть трех парней на заводе: подробности и фото

Тела были найдены в неиспользуемых помещениях.

В Мариуполе на территории предприятия "Азовсталь" нашли три трупа. Все они мужчины. Сообщается, что одним из них может быть пропавший накануне подросток.

Об этом пишет местное СМИ "0629".

Тела нашли еще днем 4 января в здании цеха, подготовленном под демонтаж. Они не были сотрудниками завода. В полиции подтвердили нахождение тел, но их личности пока не преданы огласке.

Тела нашли сотрудники "Азовстали"

Не исключается, что это может быть пропавший накануне подросток, шестнадцатилетний Никита Гладкий, который перестал выходить на связь 1 января вечером.

Пропавший подросток

Как известно следствию он пошел к знакомой, но после ухода от нее он с двумя взрослыми мужчинами — 25 и 33 лет, вышел из дома на улице Нижние Аджахи. С тех пор ни про них, ни про ребенка ничего не известно.

Известно, что Никита занимался боксом. После пропажи полиция нашла его телефон, волонтеры прочесали часть города.

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