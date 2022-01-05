У Маріуполі розслідують загадкову смерть трьох хлопців на заводі: подробиці та фото

Тіла були знайдені в приміщеннях, що не використовуються.

У Маріуполі на території підприємства "Азовсталь" знайшли три трупи. Усі вони чоловіки. Повідомляється, що одним із них може бути зниклий напередодні підліток.

Про це пише місцеве ЗМІ "0629".

Тіла знайшли ще вдень 4 січня у приміщенні цеху, підготовленому під демонтаж. Вони не були співробітниками заводу. У поліції підтвердили знаходження тіл, але їхні особи поки не оприлюднені.

Тіла знайшли співробітники "Азовсталі"

Не виключається, що це може бути підліток, який зник напередодні, шістнадцятирічний Микита Гладкий, який перестав виходити на зв’язок 1 січня ввечері.

Зниклий підліток

Як відомо слідству він пішов до знайомої, але після відходу від неї він із двома дорослими чоловіками — 25 і 33 років, вийшов із дому на вулиці Нижні Аджахі. З того часу ні про них, ні про дитину нічого не відомо.

Відомо, що Микита займався боксом. Після зникнення поліція знайшла його телефон, волонтери прочесали частину міста.

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