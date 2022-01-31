Бойовики "ДНР" вигадали нове знущання для жителів Донецька

Окупанти вирішили повернути людям їхнє законне право, але лише тимчасово

На тимчасово окупованій території Донецької області вирішили "послабити" комендантську годину, проте не постійно, а лише у певні дні.

Відповідне "розпорядження" ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна з’явилося 31 грудня, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що окупанти вже багато років обмежують свободу пересування мешканців Донбасу, даючи послаблення лише на свята. Тепер же вони вирішили повернути людям їхнє законне право гуляти, коли заманеться… але лише у вихідні дні.

Так, з 1 лютого до 1 червня та з 1 жовтня до 31 грудня 2022 року комендантська година знімається з 23-ї години п’ятниці до 5-ї ранку понеділка.

У теплу пору року, з 1 червня по 1 жовтня 2022 року, він знімається з 23-ї години п’ятниці до 4-ї ранку понеділка.

Як повідомляв "Телеграф", окупанти загалом приносять мало радості мешканцям Донбасу. Зокрема, сильно постраждав промисловий комплекс, а коли нещодавно у Горлівці спробували перезапустити завод "Стирол", стався небезпечний витік аміаку.

Крім того, варто бачити, яких вражаючих розмірів вибоїни можна знайти на дорогах окупованої Макіївки.

Також цікаво, що в одній із мереж супермаркетів у Горлівці досі можна знайти справжню львівську каву, але з великою націнкою.