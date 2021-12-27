Візитка Яроша у кожній пачці: на окупованому Донбасі знайшли львівську каву (фото)
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Інтернет-користувачі підкреслюють високу вартість української кави в ОРДЛО
На окупованій території Донбасу регулярно з’являються різні українські товари, які завозяться контрабандою. Проте нерідко вітчизняні продукти можна навіть знайти на прилавках магазинів — як, наприклад, "Каву зі Львова", котру продають зі значною націнкою.
Знімком товару на магазинній полиці поділився автор Telegram-каналу "donetchanyn".
Каву продають в одному з магазинів місцевої мережі "Moloko" в окупованій Горлівці. На вибір споживачеві пропонують відразу кілька видів меленої кави, яка відрізняється не тільки смаком, але й ціною.
Так, найдешевший варіант напою — "львівський". Він коштуватиме 210 руб. (~78 грн) по акції та 250 руб. (~92 грн) — за звичайною ціною. Також є варіанти придбати пачки по 266 руб. (~99 грн) та 272 руб. (~101 грн). Найбільше грошей доведеться витратити на "преміум"-варіант "Кави зі Львова" — 357 рублів (~133 грн) за 225-грамову пачку.
В Україні цей сорт кави, зрозуміло, коштує дешевше. Приміром, той самий "преміум" коштуватиме лише 114 грн, а львівський — 84 грн. Загалом різниця може коливатися в межах 10-30 гривень, проте все ж таки при зарплатах в ОРДЛО навіть подібний розрив може бути дуже відчутним.
Більшість користувачів мережі оцінили продаж кави окупантам із гумором. Багато хто жартує про поступову українізацію Донбасу, яка відбувається "повзучим методом". Ще деякі українці сміються, мовляв, у кожній з пачок можна виявити відому візитку Яроша.
Нагадаємо, це не єдині українські продукти, які із задоволенням продають та купують мешканці окупованих Росією територій. Нещодавно "Телеграф" розповідав, що в Криму кондитерський магазин реалізує цукерки марки Roshen.
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