Візитка Яроша у кожній пачці: на окупованому Донбасі знайшли львівську каву (фото)

Інтернет-користувачі підкреслюють високу вартість української кави в ОРДЛО

На окупованій території Донбасу регулярно з’являються різні українські товари, які завозяться контрабандою. Проте нерідко вітчизняні продукти можна навіть знайти на прилавках магазинів — як, наприклад, "Каву зі Львова", котру продають зі значною націнкою.

Знімком товару на магазинній полиці поділився автор Telegram-каналу "donetchanyn".

Каву продають в одному з магазинів місцевої мережі "Moloko" в окупованій Горлівці. На вибір споживачеві пропонують відразу кілька видів меленої кави, яка відрізняється не тільки смаком, але й ціною.

Так, найдешевший варіант напою — "львівський". Він коштуватиме 210 руб. (~78 грн) по акції та 250 руб. (~92 грн) — за звичайною ціною. Також є варіанти придбати пачки по 266 руб. (~99 грн) та 272 руб. (~101 грн). Найбільше грошей доведеться витратити на "преміум"-варіант "Кави зі Львова" — 357 рублів (~133 грн) за 225-грамову пачку.

Львівську каву продають в окупації

В Україні цей сорт кави, зрозуміло, коштує дешевше. Приміром, той самий "преміум" коштуватиме лише 114 грн, а львівський — 84 грн. Загалом різниця може коливатися в межах 10-30 гривень, проте все ж таки при зарплатах в ОРДЛО навіть подібний розрив може бути дуже відчутним.

Ціни в одному з інтернет-магазинів України

Більшість користувачів мережі оцінили продаж кави окупантам із гумором. Багато хто жартує про поступову українізацію Донбасу, яка відбувається "повзучим методом". Ще деякі українці сміються, мовляв, у кожній з пачок можна виявити відому візитку Яроша.

Нагадаємо, це не єдині українські продукти, які із задоволенням продають та купують мешканці окупованих Росією територій. Нещодавно "Телеграф" розповідав, що в Криму кондитерський магазин реалізує цукерки марки Roshen.