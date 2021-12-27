Визитка Яроша в каждой пачке: на оккупированном Донбассе нашли львовский кофе (фото)

Интернет-пользователи подчеркивают дороговизну цен на украинский кофе в ОРДЛО

На оккупированной территории Донбасса регулярно появляются различные украинские товары, которые завозятся контрабандой. Однако нередко отечественные продукты можно даже найти на прилавках магазинов — как, к примеру, "Каву зі Львова", которую продают с большой наценкой.

Снимком товара на магазинной полке поделился автор Telegram-канала "donetchanyn".

Кофе продают в одном из магазинов местной сети "Moloko" в оккупированной Горловке. На выбор потребителю предлагают сразу нескольких видов молотого кофе, который отличается не только вкусом, но и ценой.

Так, самый дешевый вариант напитка — "львовский". Он обойдется в 210 руб. (~78 грн) по акции и 250 руб. (~92 грн) — по обычной цене. Также есть варианты приобрести пачки по 266 руб. (~99 грн) и 272 руб. (~101 грн). Больше всего денег придется потратить на "премиум"-вариант "Кави зі Львова" — 357 рублей (~133 грн) за 225-граммовую пачку.

Львовский кофе продают в оккупации

В Украине этот сорт кофе, разумеется, стоит дешевле. К примеру, тот же "премиум" обойдется лишь в 114 грн, а львовский — 84 грн. В целом, разница может колебаться в пределах 10-30 гривен, однако все же при зарплатах в ОРДЛО даже такой разрыв может быть весьма ощутимым.

Цены в одном из интернет-магазинов Украины

Большинство пользователей сети оценили продажу кофе оккупантам с юмором. Многие шутят о постепенной украинизации Донбасса, которая происходит "ползучим методом". Еще кое-кто смеется, мол, в каждой из пачек можно обнаружить небезызвестную визитку Яроша.

Напомним, это не единственные украинские продукты, которые с удовольствием продают и покупают жители оккупированных Россией территорий. Не так давно "Телеграф" рассказывал, что в Крыму кондитерский магазин реализует конфеты марки Roshen.