Названа дата, когда Путин может принять решение по "ДНР-ЛНР"

Рассмотреть этот вопрос Госдума РФ может в середине февраля.

Власти Российской Федерации уже в ближайшее время могут признать "правовыми республиками" террористические объединения "ДНР" и "ЛНР", захватившие часть украинского Донбасса. Решение об этом российский президент Владимир Путин может принять 14 февраля.

Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники в Государственной думе РФ.

"На Совете Думы 14 февраля планируем рассмотреть этот вопрос", — сообщил источник.

Отметим, что признать террористические группировки "ЛНР" и "ДНР" правовыми республиками Владимиру Путину предложили 11 депутатов Госдумы еще 19 января. Авторы скандального законопроекта заявили, что признание легитимности ОРДЛО поможет создать "правовую основу межгосударственных отношений".

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Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению бывшего народного депутата Украины Андрея Сенченко подписание этого документа и признание ОРДЛО будет равнозначно новому этапу вторжения в Украину. Также он отметил, что Украине очень важно добиться однозначной и жесткой реакции Запада в этом вопросе.