Названа дата, когда Путин может принять решение по "ДНР-ЛНР"
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Рассмотреть этот вопрос Госдума РФ может в середине февраля.
Власти Российской Федерации уже в ближайшее время могут признать "правовыми республиками" террористические объединения "ДНР" и "ЛНР", захватившие часть украинского Донбасса. Решение об этом российский президент Владимир Путин может принять 14 февраля.
Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники в Государственной думе РФ.
"На Совете Думы 14 февраля планируем рассмотреть этот вопрос", — сообщил источник.
Отметим, что признать террористические группировки "ЛНР" и "ДНР" правовыми республиками Владимиру Путину предложили 11 депутатов Госдумы еще 19 января. Авторы скандального законопроекта заявили, что признание легитимности ОРДЛО поможет создать "правовую основу межгосударственных отношений".
Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению бывшего народного депутата Украины Андрея Сенченко подписание этого документа и признание ОРДЛО будет равнозначно новому этапу вторжения в Украину. Также он отметил, что Украине очень важно добиться однозначной и жесткой реакции Запада в этом вопросе.
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