Названо дату, коли Путін може ухвалити рішення щодо "ДНР-ЛНР"

Розглянути це питання Держдума РФ може у середині лютого.

Влада Російської Федерації вже найближчим часом може визнати "правовими республіками" терористичні об’єднання "ДНР" і "ЛНР", які захопили частину українського Донбасу. Рішення про це російський президент Володимир Путін може ухвалити 14 лютого.

Про це повідомляє видання "РИА Новости" із посиланням на власні джерела у Державній думі РФ.

"На Раді Думи 14 лютого плануємо розглянути це питання", — повідомило джерело.

Зазначимо, що визнати терористичні угруповання "ЛНР" та "ДНР" правовими республіками Володимиру Путіну запропонували 11 депутатів Держдуми ще 19 січня. Автори скандального законопроекту заявили, що визнання легітимності ОРДЛО допоможе створити правову основу міждержавних відносин.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку колишнього народного депутата України Андрія Сенченка підписання цього документа та визнання ОРДЛО буде рівнозначним новому етапу вторгнення в Україну. Також він зазначив, що Україні дуже важливо досягти однозначної та жорсткої реакції Заходу у цьому питанні.