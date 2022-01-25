РФ може визнати "ЛДНР": чому саме зараз і чим це загрожує Україні

Визнання Росією "правовими республіками" окупованих територій Донбасу буде рівнозначним новому етапу вторгнення в Україну

На тлі зростання загрози масованого вторгнення військ Росії в Україну депутати Держдуми (комуністи) запропонували своєму президенту Володимиру Путіну визнати "правовими республіками" терористичні об’єднання "ДНР" і "ЛНР", які захопили частину Донбасу. І на відміну від попередніх таких ідей, які іноді виникали в РФ протягом ось уже 8 років, на цей раз у Кремля є привід для позитивної відповіді та це питання.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній нардеп України та голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко.

Говорячи про те, чим може відповісти Росія на підготовку України до можливого вторгнення ворожих військ, а також на допомогу західних союзників Києву, Сенченко висловив думку, що "відповіддю може стати "визнання" так званих "ЛНР" та "ДНР", з подальшим переходом від "політичного" протектора до повноцінного військового протекторату щодо давно окупованих територій".

При цьому він наголошує, що для України дуже важливо досягти однозначної і жорсткої реакції Заходу навіть на найменші наміри в цей бік.

"Такі зусилля Росії, за своєю суттю, рівнозначні новому етапу вторгнення на територію України", — зазначає екснардеп.

Він пояснює, що Росія, створюючи подібні протекторати (Придністров’я, Абхазія, Південна Осетія, тимчасово окупована частина Донбасу), не лише дестабілізує Молдову, Грузію чи Україну. Вона створює плацдарми щодо безкарної агресії проти інших держав.

Якщо з території такого протектора, визнаного Росією, Венесуелою та Білоруссю, вдарити по будь-якій із країн НАТО російською зброєю, передану "незалежній Абхазії/Південній Осетії/ДНР/ЛНР для самозахисту", то можна "за звичкою" заявляти, що Росії там немає.

"Такий, цілком прийнятний для Кремля сценарій навіює резонне питання: "А куди прилетить відповідь?". Про це варто замислитися жителям окупованих Росією територій та українській владі, яка, як і раніше, відповідає за них", — резюмує політик.

Як повідомлялося, 19 січня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян щодо ймовірної загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації.