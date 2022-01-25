РФ может признать "ЛДНР": почему именно сейчас и чем это грозит Украине

Признание Россией "правовыми республиками" оккупированных территорий Донбасса будет равнозначно новому этапу вторжения в Украину

На фоне возросшей угрозы массированного вторжения войск России в Украину депутаты Госдумы (коммунисты) предложили своему президенту Владимиру Путину признать "правовыми республиками" террористические объединения "ДНР" и "ЛНР", захватившие часть Донбасса. И в отличие от предыдущих таких идей, которые время от времени возникали в РФ на протяжении вот уже 8 лет, в этот раз у Кремля есть повод для положительного ответа да данный вопрос.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" выразил бывший нардеп Украины и глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

Говоря о том, чем может ответить Россия на подготовку Украины к отражению вторжения, а также помощь западных союзников Киеву, Сенченко выразил мнение, что "ответом может стать "признание" так называемых "ЛНР" и "ДНР", с последующим переходом от "политического" протектора к полноценному военному протекторату в отношении давно оккупированных территорий".

При этом он подчеркивает, что для Украины очень важно добиться однозначной и жесткой реакции Запада даже на малейшие поползновения в эту сторону.

"Такие усилия России, по своей сути, равнозначны новому этапу вторжения на территорию Украины", — отмечает экс-нардеп.

Он поясняет, что Россия, создавая подобные протектораты (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, временно оккупированная часть Донбасса), не только дестабилизирует Молдову, Грузию или Украину. Она создает плацдармы для относительно безнаказанной агрессии против других государств.

Если с территории такого протектора, признанного Россией, Венесуэлой и Беларусью, ударить по любой из стран НАТО российским оружием, переданный "независимой Абхазии/Южной Осетии/ДНР/ЛНР для самозащиты", то можно "по привычке" заявлять, что России там нет.

"Такой, вполне приемлемый для Кремля сценарий навевает резонный вопрос: "А куда прилетит ответ?". Об этом стоит задуматься жителям оккупированных Россией территорий и украинской власти, которая по-прежнему в ответе за них", — резюмирует политик.

Как сообщалось, 19 января президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам по поводу вероятной угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации.