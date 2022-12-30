У пропагандиста путіна Корчевнікова почалися проблеми з мімікою та дикцією через тяжку хворобу (відео)

Артист ніби з останніх намагається вимовляти слова

Відомий російський актор, телеведучий і пропагандист Борис Корчевніков, мабуть, зовсім скоро не зможе вести своє шоу "Життя і доля" на російському телебаченні. З кожним випуском зірці "Кадетів" дедалі складніше керувати своєю мімікою, а також вимовляти слова. Швидше за все, його також спіткала доля багатьох пропагандистів, як співака Баскова — важка хвороба.

Telegram-канал "НеМалахов" поділився кількома кадрами з ефіру шоу "Життя і доля", на яких видно, що Корчевніков останнім часом значно додав у вазі, а також виразно чути, що в нього почалися серйозні проблеми з промовою.

"Борис Корчевніков не тільки втрачає слух. Пишуть, що у ведучого почалися проблеми з мімікою та дикцією. Власне, ось сьогоднішній ефір" — йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі відзначають, що у телеведучого рак, і вести шоу він уже не повинен. Також багато хто зазначив, що гостям програми також видно, що зовсім незручно.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як у анексованому росією Криму невідомі підпалили автомобілі біля будинку російського пропагандиста дмитра кисельова.

Також ми писали, що в росії помер пропагандист Володимир Сунгоркін, який був головним редактором улюбленої газети Володимира Путіна "Комсомольська правда".