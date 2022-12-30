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У пропагандиста путіна Корчевнікова почалися проблеми з мімікою та дикцією через тяжку хворобу (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Борис Корчовніков Новина оновлена 30 грудня 2022, 08:35
Борис Корчовніков. Фото smotrim.ru

Артист ніби з останніх намагається вимовляти слова

Відомий російський актор, телеведучий і пропагандист Борис Корчевніков, мабуть, зовсім скоро не зможе вести своє шоу "Життя і доля" на російському телебаченні. З кожним випуском зірці "Кадетів" дедалі складніше керувати своєю мімікою, а також вимовляти слова. Швидше за все, його також спіткала доля багатьох пропагандистів, як співака Баскова — важка хвороба.

Telegram-канал "НеМалахов" поділився кількома кадрами з ефіру шоу "Життя і доля", на яких видно, що Корчевніков останнім часом значно додав у вазі, а також виразно чути, що в нього почалися серйозні проблеми з промовою.

"Борис Корчевніков не тільки втрачає слух. Пишуть, що у ведучого почалися проблеми з мімікою та дикцією. Власне, ось сьогоднішній ефір" — йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі відзначають, що у телеведучого рак, і вести шоу він уже не повинен. Також багато хто зазначив, що гостям програми також видно, що зовсім незручно.

Відгуки про Корчевнікова.
Відгуки про Корчевнікова.
Відгуки про Корчевнікова.
Відгуки про Корчевнікова.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як у анексованому росією Криму невідомі підпалили автомобілі біля будинку російського пропагандиста дмитра кисельова.

Також ми писали, що в росії помер пропагандист Володимир Сунгоркін, який був головним редактором улюбленої газети Володимира Путіна "Комсомольська правда".

Теги:
#Актор #Телеведучий #Борис Корчевников