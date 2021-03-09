Скачать
Вторник, 09.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Люди с шишкой на лбу": врач возмутился поведением украинцев в поезде
"Люди с шишкой на лбу": врач возмутился поведением украинцев в поезде
Меньше тысячи выздоровевших за сутки: статистика по COVID-19 на 9 марта
Меньше тысячи выздоровевших за сутки: статистика по COVID-19 на 9 марта
В Украине после затяжных выходных установлен новый курс валют: за сколько можно купить доллар и евро 9 марта
В Украине после затяжных выходных установлен новый курс валют: за сколько можно купить доллар и евро 9 марта
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: появилась наглядная инструкция
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: появилась наглядная инструкция

Сын Лукашенко потерпел фиаско в Международном олимпийском комитете

Сын Лукашенко потерпел фиаско в Международном олимпийском комитете
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Сына непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко Виктора Лукашенко не признали президентом олимпийского нацкомитета. В Международном олимпийском комитете также отвергли кандидатуру Дмитрия Баскова.

Об этом сообщили Спорт TUT.BY.

В комитете остались недовольны рядом фактов. Кроме выбора кандидатур Лукашенко и Баскова в списке также находились кандидаты от Александра Лукашенко, находящиеся под санкциями комитета.

В сети показали расследование о коррупции, резиденциях, автопарке и имуществе главы Беларуси - видео

По информации комитета, беларусский НОК ныне попадает под санкции, поэтому может получать финансирование только на спортсменов.

При этом на предстоящую Олимпиаду беларусских госслужащих в МОК приглашать не собираются.

Эксперт рассказал, чем может обернуться дислокация военной авиации РФ в Беларуси для Лукашенко

Стоит напомнить, что ранее 26 февраля, Александр Лукашенко опровергал слухи о передаче власти своим сыновьям, выступая на собрании НОК.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 505

Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Королевский размах: в Беларуси опубликовали сенсационный фильм-расследование о роскошной жизни Лукашенко (видео)
02 Крупнейший город Экваториальной Гвинеи взлетел на воздух: множество погибших и пострадавших - видео взрывов
03 "Президент в субботу приехал на работу, чтобы меня прособеседовать": Мендель рассказала, как получила работу у Зеленского
04 Россия впервые за 12 лет будет представлена на "Евровидении" песней на русском языке: подробности
05 Василиса Фролова стала мамой и поделилась впечатлениями от родов (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Милованов оценил возможность дефолта в Украине
Милованов оценил возможность дефолта в Украине
Сын Лукашенко потерпел фиаско в Международном олимпийском комитете
Сын Лукашенко потерпел фиаско в Международном олимпийском комитете
Россия и Китай собрались совместно производить вакцину от коронавируса: что об этом известно
Россия и Китай собрались совместно производить вакцину от коронавируса: что об этом известно
&quot;Я тебя тискаю&quot;: горячая Санта Димопулос в красном купальнике взбудоражила сеть (фото)
"Я тебя тискаю": горячая Санта Димопулос в красном купальнике взбудоражила сеть (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь