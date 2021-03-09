Сын Лукашенко потерпел фиаско в Международном олимпийском комитете

Сына непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко Виктора Лукашенко не признали президентом олимпийского нацкомитета. В Международном олимпийском комитете также отвергли кандидатуру Дмитрия Баскова.

Об этом сообщили Спорт TUT.BY.

В комитете остались недовольны рядом фактов. Кроме выбора кандидатур Лукашенко и Баскова в списке также находились кандидаты от Александра Лукашенко, находящиеся под санкциями комитета.

По информации комитета, беларусский НОК ныне попадает под санкции, поэтому может получать финансирование только на спортсменов.

При этом на предстоящую Олимпиаду беларусских госслужащих в МОК приглашать не собираются.

Стоит напомнить, что ранее 26 февраля, Александр Лукашенко опровергал слухи о передаче власти своим сыновьям, выступая на собрании НОК.