"У царя не стоит": на концерте российской группы в Киеве проскандировали кричалку про Путина

В четверг, 8 июля, в Киеве на ВДНХ на популярном музыкальном фестивале Atlas Weekend выступила российская рок-группа Wildways.

Как передает корреспондент "Телеграфа", музыканты исполнили песню "put in" - песню про президента РФ Владимира Путина.

В начале выступления вокалист Wildways сказал, что в России под эту песню привыкли скандировать "ту самую фамилию, которую произносить нельзя".

Аудитория не осталась безучастной к песне: в самом начале, и в конце выступления в толпе кричали "Путин х**ло", а также активно подпевали слова из припева песни - "у царя не стоит".

(Осторожно! на видео присутствует та самая нецензурная кричалка про Путина)

Стоит отметить, что группа выступала в изменённом составе: один из гитаристов украинец, но не рискнул ехать ра Родину, так как опасался, что его могли не пустить обратно в Россию, о чем сообщил фронтмен.

Как сообщалось, фестиваль Atlas Weekend стартовал 5 июля. В этом году он проходит в новом формате - Friends Edition. Фестиваль будет длиться семь дней, с 5 по 11 июля.