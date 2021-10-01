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Арахамия озвучил вероятность досрочных парламентских выборов в Украине (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Давид Арахамия Новость обновлена 01 октября 2021, 17:19
Давид Арахамия

Нардепы партии собрались в Трускавце, чтобы провести т.н. "сессию синхронизации".

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия оценил вероятность внеочередных парламентских выборов в 0,1%.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту "Телеграфа" во время выездного заседания фракции в трускавецком санатории "Риксос".

Арахамия также отметил, что к роспуску парламента и проведению досрочных выборов в Раду не видит никаких предпосылок. Отметим, что в последнее время эта тема поднималась в политических кругах, поскольку лидеры электоральных предпочтений украинцев теряют своих почитателей.

На Львовщине "Слуги народа" два дня в начале октября будут обсуждать свои успехи на политическом поприще за минувшие два года.

Арахамия назвал это "сессией синхронизации", рассказав, что в Трускавце проанализируют итоги работы за пол срока и проработают план на двухгодичный период до следующих выборов.

Кроме подведения итогов у нардепов из "Слуги народа" запланированы и развлекательные мероприятия. Так, Арахамия и лидер партии Александр Корниенко решили "отметить" депутатов премией "Золотая сосна".

Ранее "Телеграф" писал, что на ближайших выборах в Верховную Раду у партии президента может появиться конкурент из сферы шоу-бизнеса. Так, о создании новой партии сообщил Сергей Притула.

Теги:
#Парламентские выборы #Съезд #Трускавец #Слуга народа #Давид Арахамия
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