Окупанти прориваються на Бахмутському напрямку та намагаються затримати контрнаступ на півдні (карти, відео)

Окупанти підтягують сили на нові напрямки

Окупанти не тільки б'ють по Україні ракетами, вони постійно обстрілюють вздовж лінії кордону та на фронтах. Так в прикордонні Сумщини та Чернігівщини проти українських Сил оборони використали артилерію. Аби посилити вогневий вплив поблизу державного кордону ворог розгорнув реактивну систему залпового вогню "Град".

Згідно з даними українського Генштабу, небезпека з боку білорусі зберігається — там продовжуються навчання. З боку російської Брянщини та Курщини стоять три батальйонно тактичних групи ворога.

Російські війська на Харківщині намагаються не дати українським силам просунутися, а також провели повітряну розвідку у Кутузівці та Циркунах. Останній населений пункт особливий своєю близкістю до Харкова — його раніше звільнили від росіян, які звідти гатили по житлових районах обласного центру.

Карта бойових дій навколо Харкова/ Карта deepstatemap

Зі сторони окупованого Ізюму, враг намагається просунутися в бік Слов'янська, веде штурм аби вийти на рубіж Богородичне — Краснопілля. З боку Лиману обстрілював населені пункти Маяки та Серебрянка. Останній також знаходиться біля траси на Сіверськ. росія стягує до Слов'янська ближче військову техніку та озброєння, взамін знищеному.

Ворог хоче оточити Лисичанськ. Наступає зі сторони Вовчоярівки на Верхньокам'янку на південний захід від міста.

росія намагається стягнути кільце навколо Лисичанська/ Карта deepstatemap

У бік Бахмуту веде наступ на Клинове і має частковий успіх. Біля траси Е-40 біля Вуглегірської ТЕС та у північній частині Клинового закріплюється. Кількість окупантів на цьому напрямку збільшили.

Місця прориву російських військ/ Карта deepstatemap

Також ще дві БТГ підтягнули на Новопавлівський напрямок. Авдііївський, Курахівський, Запорізький активно обстрілює. На півдні ворог намагається не дати українським силам вести контрнаступ. На Криворізькому напрямку окупанти підтягнули ще солдат з технікою, на Миколаївському розгорнули зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

Раніше "Телеграф" публікував карти бойових дій та аналітику від Інституту вивчення війни. Дослідники помітили ознаки наступальних дій росії, аби перешкодити українському контрнаступу не тільки на півдні, а й на сході поблизу Ізюму.