росія розпочала наступ на Харківщині та Донбасі: свіжі карти боїв в Україні

Ворог активізувався одразу з кількох сторін

Окупанти продовжують штурмувати Лисичанськ із півдня та південного заходу — кинули на місто всі сили. Російські колаборанти заявляють про відхід українських військ, але Інститут вивчення війни цю інформацію не підтверджує. Український Генштаб зазначав, що росіянам не вдалося настання у бік Спірного — атаку відбили.

Дослідники зазначають, що наступна лінія української оборони – опорні пункти у Сіверську, Краматорську, Слов’янську. Останній перебуває в зоні ризику російських атак на північ — щоб порушити український контрнаступ, росія атакувала села і міста на захід від Ізюма. Українських військових у цей район намагаються не пустити і з боку Харкова, продовжуючи атакувати з боку Білгорода, і намагаючись не допустити виходу до держкордону українських військових.

На півдні повідомляється про звільнення українськими військовими двох населених пунктів, а окупанти стягують техніку та солдатів на схід від Мелітополя.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог наступає на південний захід від Лисичанська — окупанти намагаються перекрити трасу Бахмут-Лисичанськ одразу за кількома точками. Вони також намагалися просуватися на захід від Вовчеярівки, але без успіху. Таке "буксування" військ не заважає колаборантам заявляти про просування армії ворога як у бік Лисичанська, так і у форсуванні Сіверського Дінця в районі Кремінної.

Карта боїв навколо Лисичанська та Сєвєродонецька

Інша траса з Бахмута, Е40 – на Слов’янськ, також під вогнем російських військ. Просуватися трасою окупантам не вдається, обстріл триває довкола Слов’янська. Атаки йдуть також у районі Вуглегірської ТЕС та на кордоні із Запорізькою областю.

На захід Ізюма ворог намагається зупинити український контрнаступ, атаки росіян відбиваються, зокрема на місто Залиман. Українські військові обстрілюють російську техніку на схід від населеного пункту.

Карта боїв на сході

Харків

росія активізувала наступальні операції на північному заході Харківської області та намагається не допустити ні виходу до держкордону, ні завдання ударів по позиціях окупантів на південному сході (Ізюм). Вздовж траси Харків-Білгород атаки окупантів відбиваються, але вони обстріляли з вертольотів за 65 км від міста на південний схід. Місто та найближчі населені пункти під вогнем.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Українські контрнаступальні операції продовжуються — повідомили про звільнення Зеленого Гаю та Барвінку. Російські сили марно намагаються поновити позиції. Ворог тим часом стягує сили на Запоріжжі — на схід від Мелітополя. Також БТГ ворога направили до Приморська та Бердянська, але невідомо, чи будуть вони там дислокуватися.

Карта боїв на півдні

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